Un avion d’Air New-Zealand en route pour Tahiti frappé par la foudre

Le Boeing de la compagnie néo-zélandais a décollé d’Auckland, lundi à 20 h38, mais 20 minutes plus tard, l’appareil a été frappé par un éclair, comme le rapporte le site spécialisé Simple Flying.

Par mesure de précaution, le pilote a préféré faire demi-tour et revenir à son point de départ. « Air New Zealand a souligné que les coups de foudre sur les avions sont assez fréquents et que ses pilotes et ses équipages sont parfaitement formés pour gérer ces situations », souligne Simple Flying.

Après inspection, l’avion a finalement pu redécoller à 23 heures et s’est posé sans encombre sur le tarmac de Tahiti-Faa’a au petit matin.

Hasard de l’histoire, un second appareil d’Air New-Zealand, qui devait décoller de New-York cette fois, a connu le même sort quelques heures plus tôt. Le vol a finalement été annulé le temps que des techniciens procèdent à des inspections.