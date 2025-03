Des militaires ukrainiens font un haka pour un combattant néo-zélandais mort au front

Dominic Bryce Abelen s’était mis en disposition de l’armée néo-zélandaise pour s’engager dans les rangs des troupes ukrainiennes, selon le New-Zealand Herald.

Ce militaire de 28 ans est mort au front en juillet 2022, mais son corps n’a été rapatrié en Ukraine que récemment.

Pour saluer sa mémoire, ses camarades de combat ont organisé un haka devant son cercueil, avant que sa dépouille ne soit rendue à ses proches en Nouvelle-Zélande.

« Gloire éternelle à Dominic Abelen, tombé pour la liberté et la dignité humaine dans la lutte contre le mal russe (…) La nation ukrainienne se souviendra toujours de l’exploit du fier fils du peuple maori : un véritable guerrier, un homme et un héros de l’Ukraine et de la Nouvelle-Zélande », ont écrit les forces armées ukrainiennes sur Instagram en publiant photos et vidéos de la cérémonie.

Dominic Abelen est le premier Néo-zélandais à avoir perdu la vie en Ukraine. Un autre de ses compatriotes, Kane Te Tai, est également décédé au combat en mars 2023, selon le New-Zealand Herald.

❗️🇺🇦Kyiv honored the fallen soldier of the International Legion of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine, 28-year-old citizen of 🇳🇿New Zealand, a representative of the indigenous Maori people, Dominic Abelin pic.twitter.com/dtg7y4W2i5