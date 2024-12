À la Cour Internationale de Justice, les petites îles pimentent des audiences historiques sur le climat

Les petites îles du Pacifique font parler d’elles à la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye, aux Pays-Bas. Nombre de leurs jeunes habitants ont présenté la toute première demande de leur pays devant la CIJ et n’ont pas mâché leurs mots dans la grande salle de justice lors d’audiences au sujet du changement climatique les menaçant.

L’initiative est à mettre au crédit du Vanuatu, porteur en mars 2023 d’une résolution soutenue par plus de 130 pays à l’ONU demandant un avis à la plus haute juridiction internationale. Concrètement, la CIJ devra définir les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique.

« L’issue de cette procédure se répercutera sur plusieurs générations, déterminant le sort de nations comme la mienne et l’avenir de notre planète » , a déclaré Ralph Regenvanu, le représentant du Vanuatu, à l’ouverture des audiences. « Il pourrait bien s’agir de l’affaire la plus importante de l’histoire de l’humanité. Ne laissons pas les générations futures regarder en arrière et se demander pourquoi la cause de leur perte a été tolérée » , a-t-il ajouté.

En montrant aux juges des images fortes de dévastation, beaucoup ont décrit la lutte contre les pires ravages du changement climatique comme une lutte existentielle pour leur survie. Les habitant de Sainte-Lucie « font la course contre-la-montre à chaque début de saison cyclonique, qui provoque une dévastation cataclysmique » , a lancé le représentant de cette île caribéenne, Jan Yves Remy. « Nos pêcheurs se plaignent déjà de la diminution de leurs prises. Nombre de nos plages vierges, dont celle où mon père a grandi, ont été remplacées par des roches stériles » , a-t-il poursuivi.

Les nations insulaires les plus vulnérables ont reproché aux pays riches et pollueurs de ne pas fournir suffisamment de fonds pour atténuer les effets du changement climatique. « À un moment où les mers montent plus vite que prévu, ces États doivent s’arrêter. Cette Cour ne doit pas leur permettre de condamner nos terres et nos peuples à (être) des tombes aquatiques » , a tonné John Silk, des Îles Marshall.