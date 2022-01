À Raiatea, les intempéries menacent les récoltes

Les pluies diluviennes survenues cette semaine ont eu raison de plusieurs exploitations agricoles à Raiatea. Mathieu Boucher, agriculteur à Taputapuatea, a même été surpris par leurs intensités. En peu de temps, ses cultures se sont retrouvées sous l’eau : “Cela fait 7 ans que je suis ici, et de mémoire, c’est la première fois que je vois autant d’eau en 9 heures. Je n’avais jamais constaté autant de dégâts. Je pense que mes salades sont foutues, la clôture de mon poulailler s’est arrachée”.

Les paillages ont été balayés par les eaux, les pieds de tomates ont les racines à l’air… Et ce n’est que le début puisque d’autres épisodes pluvieux sont attendus d’ici la fin de semaine : “Sur les cultures en cours, je ne peux pas faire grand chose car elles sont déjà plantées. Je ne vais pas arracher mes salades pour les surélever et les replanter plus haut !”.

Même scénario dans la commune de Tumaraa. Dans une autre exploitation agricole, l’eau a noyé près de 80% des cultures. “Mes parcelles de tomates, salades, concombres ontété touchées, ça a été inondé. On a fait des caniveaux pour évacuer l’eau et éviter de tout perdre” indique Maxwell Teina, chef d’équipe en agriculture bio.

Ces dégâts risquent de provoquer des retards dans la production et la commercialisation. Pour limiter les pertes, l’équipe récolte ce qui est encore commercialisable. “Surtout que la pluie va encore arriver” déplore Maxwell Teina.

Météo-France a annoncé que les fortes pluies devraient durer sur l’archipel de la Société et les Australes du Nord au moins jusqu’à samedi.