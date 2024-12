À Raiatea, forte affluence pour la collecte des encombrants

Il fallait s’armer de patience ce lundi à Uturoa. Les bennes des véhicules débordaient de déchets pour les déposer dans les bennes prévues à cet effet place Toa Huri Nihi. Une collecte des encombrants attendue par la population depuis des mois.

Dès 7 heures 30, les véhicules étaient autorisés à se rapprocher des bennes. Mais face à la présence massive de la population, les tavana ont dû s’organiser pour garantir le bon déroulement de l’opération. « On laisse rentrer les voitures au compte-goutte, il y a tellement de voitures. On a trouvé ce système pour canaliser la population et les voitures. Il y a 9 bennes et quand les 9 bennes seront pleines, ce sera fini. On ne peut pas faire plus » explique Christian Huiotu, adjoint au maire de Uturoa.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pendant que les uns déchargent leurs déchets, les autres patientent dans leur véhicule, en espérant avoir encore un peu de place dans les bennes pour y déposer leurs encombrants… « La patience est une vertu. Après, il y a un gros cafouillage au niveau de la circulation. Il y a un sentiment d’injustice, car certains sont arrivés depuis 30 minutes et ils sont déjà partis, alors qu’il y en a qui attendent depuis 3 heures du matin et qui ne sont toujours pas passés. Mais l’essentiel est de se débarrasser de tout ce qu’il y a dans les coffres » confie Maryline, une habitante de la commune.

– PUBLICITE –

À l’issue de la première heure, 5 bacs sur 9 étaient déjà remplis, alors que la file d’attente était encore longue, créant un ralentissement sur la voie publique.

À la fin de la collecte, faute de dépotoir, les déchets seront acheminés par bateau sur Tahiti.