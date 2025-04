Trois zones, trois phases de travaux pour revaloriser le centre-ville de Papeete

Trois zones, au cœur de l’attention de la ville de Papeete pour un total de 1,7 hectares, qui va être revalorisé. C’est le projet présenté ce matin à la présidence par Jordy Chan, ministre des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes et de la décentralisation. Dans l’ordre des phases, c’est Tematahoa (3776m²), l’Ex-TNAD (8383m²) et l’Ancien Gouvernement (4487m²) qui verront leur transformation.

Des projets d’immeubles y verront le jour, combinant commerces, bureaux et logements.

« Ils seront construits sur au moins cinq étages et les environs de ces immeubles seront également revégétalisés. Compte tenu de la localisation centrale de ces projets, ce qu’on souhaite, c’est faire appel à de l’investissement privé pour promouvoir ces immeubles. Le Pays va lancer des appels à projets qui seront concrétisés par l’intermédiaire de baux à construire sur une durée de 99 ans » , précise-t-il.

Le Pays va mettre à disposition les terrains en échange d’une redevance. Il reste cependant propriétaire des sols. Une approche qui permet de limiter l’impact sur la dette publique et de stimuler l’investissement privé. « Le montant d’investissement qui sera généré par le programme d’investissement est aujourd’hui estimé à 25 milliards de francs pacifiques entre la période 2028 et 2032, qui est la période pendant laquelle nous anticipons les travaux. Donc, c’est une période de 5 ans pendant laquelle seront générés beaucoup d’emplois et également une croissance économique notable grâce aux projets » .

Concernant les services situés sur ces parcelles, ils seront délocalisés dans l’immeuble Papineau, au niveau du bâtiment RA3, en cours de construction. Et parmi les autres objectifs de ce projet : faire revivre Papeete de nuit, ou encore améliorer la circulation. Des actions soutenues par les Grands Projets de Polynésie. « Le rôle de l’établissement Grand projets de Polynésie, c’est de préparer, de lancer l’appel à projet pour rechercher les investisseurs qui vont porter et réaliser le projet immobilier qui a été présenté aujourd’hui » , commente Marc Chin Foo, responsable de Pôle.

L’appel à projet de la phase 1 a été lancé ce jeudi. Les suivants seront publiés au premier trimestre 2026 pour la phase 2 et 2027 pour la phase 3.