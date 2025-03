La Polynésie française rejoint l’appel Te Reo O Te Moana pour la protection des océans

Te Reo O Te Moana, un appel à l’action des peuples du Pacifique

Réunis ce vendredi à la Présidence et à l’Assemblée de la Polynésie française, des représentants du Pacifique et du Triangle polynésien ont de nouveau alerté sur la nécessité de préserver l’Océan face aux menaces diverses – surpêche, pollution et changement climatique. À cette occasion, Moetai Brotherson a signé l’appel Te Reo O Te Moana, faisant de la Polynésie française le premier Pays à endosser cette initiative.

« Te Reo O Te Moana, la voix de l’océan, n’est pas une seule voix, mais notre voix à tous dans le Pacifique » , souligne J. Hauʻoli Lorenzo-Elarco, membre du groupe de travail culturel hawaïen autochtone Papahānaumokuākea.

Une action collective pour les grandes aires marines protégées

Le rassemblement a mis en avant le rôle des Aires Marines Protégées (AMPs) comme outil clé de conservation. En Polynésie française, les projets de création d’AMP aux îles Australes (Rahui Nui No Tuhaa Pae) et aux îles Marquises (Te Tai Nui A Hau) bénéficient désormais d’un soutien renforcé.

« Nous avons appris de nos cousins du Pacifique […] Aux Australes, nous travaillons depuis plus de 10 ans avec nos maires et notre population sur notre demande de créer la grande AMP des Australes » , a déclaré Tihoti Tanepau, Président de l’Association Rahui Nui No Tuhaa Pae.

Une mobilisation qui dépasse le Pacifique

L’initiative ne s’arrête pas à Tahiti. L’Appel Te Reo O Te Moana sera présenté à Paris ce lundi, puis à Nice le 8 juin 2025, lors de l’UNOC3. L’objectif : inciter la communauté internationale à agir pour protéger au moins 30 % des océans d’ici 2030.

« Sauver nos océans n’est pas l’affaire d’une seule nation, c’est notre responsabilité collective » , a rappelé JinNam Hopotoa, de Niue Ocean Wide.

Les Polynésiens sont invités à signer cet appel en ligne pour soutenir cette initiative majeure et faire entendre la voix du Pacifique dans les négociations internationales.