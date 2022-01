Fortes pluies : vigilance orange sur les îles du Vent et Sous-le-Vent

Un système dépressionnaire tropical se creuse à l’Ouest de la Polynésie et progressera entre l’archipel de la Société et les Australes du Nord à partir de jeudi. Ce système donnera un temps fortement pluvieux et venteux sur ces deux archipels.

Dès jeudi matin, les îles Sous-le-Vent seront concernées par des épisodes de fortes pluies associées à des vents en rafales dépassant 80km/h, pouvant atteindre 100 km/h localement.

À la mi-journée, ce sera au tour des îles du Vent d’être impactées par les pluies et le vent fort.

Une voiture renversée sur la montée de la Taharaa. (Crédit photo : Sebastien Tamara – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sebastien Tamara – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sebastien Tamara – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sebastien Tamara – Pere’o’o news)

Ces conditions sur la Société dureront au moins jusqu’à samedi après-midi.

Aux Australes, de Rimatara à Raivavae, jeudi, le temps se dégradera plus fortement avec de nombreux épisodes pluvieux et venteux et durera au moins jusqu’à dimanche matin.

Des éboulements sur la route juste avant le CET de Paihoro. (Crédit photo : Sarahina Sabrina Birk – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sarahina Sabrina Birk – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sarahina Sabrina Birk – Pere’o’o news)

(Crédit photo : Sarahina Sabrina Birk – Pere’o’o news)

Une mer forte à très forte accompagnera également ces conditions météorologiques fortement dégradées.

Après une petite accalmie dimanche, le temps devrait de nouveau se dégrader en début de semaine avec l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire tropical.

Le Haut-commissaire de la République invite la population à faire preuve de prudence et à respecter les recommandations suivantes :

ne pas s’approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l’attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d’eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d’eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter toutes activités en extérieur ;

éviter les sorties en montagne et en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

en cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.

Les prévisions établies, ce mercredi, à 15 heures 30 :

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à vendredi soir, temps gris et perturbé avec des épisodes pluvieux de forte intensité se succédant.

Vent de secteur Nord-Ouest assez fort devenant fort jeudi, avec des rafales pouvant atteindre les 100 kilomètres/heure.

Mer forte jeudi, devenant très forte en soirée. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 se conjuguant jeudi soir avec la mer du vent, pour donner des creux de 3 mètres 50 à 4 mètres.

Météo Tahiti et Moorea

Jusqu’à vendredi soir, temps gris et perturbé avec des épisodes pluvieux de forte intensité se succédant notamment vers la zone urbaine. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent de secteur Nord modéré, temporairement assez fort jeudi. Les rafales atteignent les 60/70 kilomètres/heure. Vendredi, le vent se renforce avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure.

Mer agitée, devenant forte jeudi. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 se conjuguant vendredi avec la mer du vent, pour donner des creux de 3 mètres à 3 mètres 50.

Météo Australes

Au Nord, mercredi soir, le temps reste très nuageux avec des passages d’averses localement fortes. Jeudi, entre deux averses, les éclaircies font de nouveau quelques apparitions plus franches vendredi. A Rapa, le ciel est voilé.

Vent de Nord-Est modéré à assez fort jeudi et vendredi sur le Nord Australes avec des rafales atteignant les 60/70 kilomètre/heure. Vers Rapa, vent modéré de Nord-Est.

Mer agitée. Houle de secteur Sud d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée à une houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Plus d’infos sur meteo.pf

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.