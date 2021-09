6 décès en 72 heures, 103 patients “Covid long” en Polynésie

Depuis vendredi, 153 hospitalisations sont en cours, hors réanimation, au fenua. 32 personnes sont hospitalisées en réanimation dont 30 au CHPF. 103 patients hospitalisés sont “covid long”, c’est-à-dire qu’ils présentent toujours des signes de la maladie au-delà de 4 semaines.

6 personnes de plus sont décédées des suites de la Covid ces dernières 72 heures. Au total, 599 décès sont à déplorer.

En raison de la légère baisse des hospitalisations, les autorités du Pays et de l’État ont annoncé l’allègement progressif des restrictions sanitaires à compter de ce lundi 20 septembre, après quatre semaines de confinement.

Le haut-commissaire Dominique Sorain a confirmé la levée du confinement sur l’ensemble des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent la semaine, avec le maintien du couvre-feu et un confinement partiel le week-end sur Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine et Maupiti.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur le site de la direction de la Santé.

Retrouvez la courbe de l’évolution de l’épidémie en Polynésie et les chiffres dans le Pacifique en cliquant ICI.