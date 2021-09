Covid-19 : 8 décès en 24h, 208 hospitalisations en cours en Polynésie

Le carré épidémiologique fait état de 162 hospitalisations hors réanimation et 46 en réanimation. 8 personnes ont succombé à la covid depuis ces dernières 24 heures. Au total, on comptabilise 593 décès du coronavirus.

Le vaccination continue sa lancée : la Polynésie compte 150 277 primo-vaccinés et 131 903 d’entre eux ont un schéma vaccinal complet.

Même si les indicateurs sont en baisse d’après le dernier bulletin épidémiologique de la plateforme covid, une évacuation sanitaire vers la métropole est prévue ce vendredi afin de désengorger partiellement l’hôpital du Taaone. Arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi à bord d’un vol French Bee opéré par un avion d’Air Caraïbes, le Professeur Pierre Cali, chef du service anesthésie et réanimation de l’hôpital Necker, a précisé que “le covid n’a pas chassé les autres maladies. Il les a mises en pause, cette pause il faut qu’elle cesse et que tous les parcours de soin s’ouvrent“.

Jeudi, les autorités du Pays et de l’Etat ont annoncé l’allègement progressif des restrictions sanitaires, après quatre semaines de confinement. Sont prévus à partir du lundi 20 septembre la levée du confinement sur l’ensemble des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, avec le maintien du couvre-feu et un confinement partiel le week-end sur Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine et Maupiti. Autre annonce forte : le retour des élèves en salle de classe, maintenu pour le 20 septembre.

