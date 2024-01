Rapport de la commission d’enquête covid : les médecins libéraux se sentent « insultés »

Du système de santé à la vaccination obligatoire, en passant par l’action des autorités, la gestion de la crise Covid a été passée à la loupe par une commission d’enquête de l’assemblée. Un rapport de 300 pages a été adopté à l’unanimité.

Mais pour le syndicat des médecins libéraux de Polynésie, ce rapport est une véritable « insulte ». Dans un courrier transmis aux médias, ils s’insurgent : « Imaginez le désarroi, la stupéfaction, la déception et même la colère des professionnels de santé libéraux lorsqu’ils ont découvert pour la première fois ce rapport d’enquête… 300 pages et pas un mot sur leur rôle pendant la pandémie. 150 personnes et pas un des 750 libéraux qui étaient au front. Oui, ce rapport de la commission d’enquête de l’APF est de toute évidence une insulte pour les professionnels de santé libéraux. »

« Aucune phrase, aucune mention sur le travail incessant, harassant, au plus près de la population, souvent à très haut risque et ce très tôt dans la vague épidémique, regrette le syndicat. Alors même que les équipements de protection individuelle adaptés ne leur étaient pas encore accessibles, beaucoup ont fait preuve d’une abnégation remarquable, continuant à prodiguer des soins aux malades à leurs domiciles ou au sein de leurs cabinets.

(…)

Où sont passés les centaines de lits d’hospitalisation libérés pour les cas les plus graves grâce au travail de centaines de professionnels libéraux ?

Nous ne méritons pas un tel mépris. »

Pour ce rapport, 169 personnes ont été auditionnées. 49 recommandations ont été émises.

Le communiqué du syndicat des médecins libéraux de Polynésie française