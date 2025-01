Kiara Goold, une surfeuse en or

2024 a été une année couronnée de succès pour la jeune Polynésienne. Deuxième du Nissan Super Girl Surf Pro en Californie, Kiara Goold est la plus jeune finaliste de l’histoire de cette compétition.

Elle a également terminé troisième au Sunset Pro et neuvième au HIC Haleiwa Pro, à Hawaii. Des résultats qui lui ont permis de se hisser à la quatrième place du classement général des Women’s QS pour la saison 2024/2025.

« Ça a été une très bonne année. En terminant quatrième du QS, du coup, j’ai eu une wild card pour les Challenger’s Series. Je suis très contente », sourit l’adolescente qui s’est « entrainée durement pour les compétitions ». « J’ai beaucoup appris lors de ces évènements, surtout en Floride », ajoute-t-elle.

– PUBLICITE –

Pour 2025, sa préparation est intensive. Kiara est déterminée à progresser encore cette année. « Je surfe plus. Je m’entraîne beaucoup en salle de gym et je fais du skate », dit-elle.

« Ça a été une très bonne année« , sourit Kiara Goold.

Ancien kite surfeur pro, son père, Moehau, la suit depuis ses débuts. Aujourd’hui, kiara a 14 ans. Son père continue de l’accompagner dans sa préparation et il lui prodigue des conseils.

« Elle a toujours eu cette motivation. Elle a vu que le surf l’a fait voyager et je pense qu’elle y a pris goût. Du coup, elle est beaucoup plus motivée maintenant par le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de surfer de nouvelles vagues et de voir de nouveaux pays. Elle est motivée », se félicite-t-il.

Cette année, Kiara a pour objectif de prendre la première place du classement QS dans la région Tahiti/Hawaii.

En juin, elle disputera également la première étape des Challenger’s series en Australie avec l’espoir de rejoindre prochainement Vahine Fierro sur le Championship Tour, l’élite mondiale de la discipline. En attendant, elle profite d’un peu de répit en famille.