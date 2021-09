Covid-19 : le confinement partiellement levé, un allègement progressif des mesures en Polynésie

Lors d’une allocution commune Etat-Pays ce jeudi, Edouard Fritch et Dominique Sorain ont annoncé de nouvelles mesures qui se veulent moins restrictives. Néanmoins, le haut-commissaire met en garde : “nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. […] Les cas actifs sont encore nombreux, notamment aux îles Sous-le-Vent. […] Il y a encore beaucoup de décès”.

Sortie progressive de confinement

Confinés depuis le lundi 23 août, les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent sortiront de confinement dès ce lundi 20 septembre. Néanmoins, un confinement partiel s’applique le week-end à Tahiti, Moorea, Raiatea, Huahine et Maupiti et prend effet le samedi de 14h à lundi 4h. Le couvre feu est maintenu de 20h à 4h.

Rassemblements restreints, restaurants ouverts sous conditions

Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits sur la voie publique. Les restaurants pourront de nouveau accueillir la clientèle avec néanmoins un protocole identique à celui de juin : c’est-à-dire un maximum de 6 personnes par table, le port du masque pour chaque client lors de leur déplacement au sein de l’établissement et le respect de la distanciation entre chaque table.

Les établissements sportifs peuvent rouvrir dans la limite de 50% de la capacité d’accueil et le respect de 16m2 par utilisateurs (notamment pour les salles de sport). Les compétitions restent interdites. Les musées, salles d’exposition et cinéma restent fermés. De même pour les manifestations festives, culturelles.

Les salles de réunion et salles de spectacles peuvent de nouveau accueillir du public, mais uniquement pour des événements professionnels de type séminaires, et en laissant un siège vide sur deux. Les bibliothèques et centres de documentation pourront rouvrir.

Les croisières pourront reprendre sous réserve de la vaccination du personnel et des voyageurs et sans effectuer d’escales dans les lieux confinés le week-end.

L’ensemble des mesures annoncées ce jeudi prendront effet le lundi 20 septembre et sont valables au moins jusqu’au 27 septembre.

Réouverture des établissements scolaires

Les établissements scolaires des premier et second degrés seront ouverts dès lundi 20 septembre. “Il est impératif de voir rapidement les élèves reprendre le chemin de l’école […] pour éviter un décrochage scolaire”. Les élèves en internats devront êtres tests à leur retour dans leur établissement. Plus de précisions seront apportées vendredi quant aux modalités de la rentrée.