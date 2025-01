Alain Juillet : « Trump veut se concentrer sur le Pacifique dans son combat contre la Chine »

TNTV : La place de la Polynésie dans l’Indo-pacifique. On en parle avec vous, Alain Juillet. Vous avez été directeur du renseignement français et haut responsable de l’intelligence économique au secrétariat général de la Défense Nationale. On vient de le voir, le porte-avions Charles de Gaulle sera en mission dans notre région. Il s’agit de montrer que ce bâtiment est opérationnel dans un théâtre européen, mais aussi dans la zone pacifique. Est-ce une démonstration de force ?

Alain Juillet : « Ce n’est pas une démonstration de force, mais c’est pour rappeler à tout le monde, je crois, que la France est le seul pays européen qui a des intérêts dans le Pacifique, d’une part, et qui est aussi un pays qui a, avec ses intérêts dans le Pacifique, une surface maritime à protéger et à sécuriser qui est très importante. Pour le montrer, de temps en temps, il faut faire effectivement étalage de la force, et là, la task force, comme disent les Américains, avec le porte-avions et tout son environnement, montre qu’on est capable d’aller partout quand il le faut et quand c’est nécessaire pour assurer la sécurité de ceux qui sont avec nous ».

TNTV : Selon vous, quel sera l’impact de l’élection de Donald Trump sur les relations entre les grandes puissances présentes dans la zone pacifique ?

Alain Juillet : « Je crois qu’il va avoir un fort impact. D’abord, parce que M. Trump, à la différence de ses prédécesseurs, n’est pas un moraliste, ce n’est pas quelqu’un qui impose une philosophie, c’est un réaliste. Donc, il cherche à trouver des réponses aux problèmes qui lui sont posés. Dans ce cadre-là, il a décidé, il l’a expliqué pendant sa campagne, que son problème, c’est la Chine. Donc, il est en train de régler le problème de l’Ukraine en Europe, de faire la paix en Ukraine, il est en train de faire la paix au Moyen-Orient pour pouvoir se concentrer sur la Chine et la zone pacifique. Le fait qu’il s’intéresse véritablement beaucoup au Pacifique, ça va impacter l’ensemble de la zone indo-pacifique, c’est sûr. Et dans ce cadre-là, il va falloir faire très attention, voir ce qu’il veut faire, ce qu’il ne veut pas faire, et comment chacun des pays du Pacifique, pourra se positionner, ou devra se positionner, par rapport à ce que veulent les Américains, mais également ce que voudront les Chinois ».

TNTV : Le niveau de tension dans la région va-t-il selon vous monter d’un cran, notamment entre la Chine et les États-Unis ?

Alain Juillet : « D’un côté, oui, puisque le président Trump veut se concentrer sur le Pacifique, dans son combat, je dirais, contre la Chine. Mais d’un autre côté, il l’a dit hier soir, donc c’est tout à fait récent, il a eu un entretien avec le président chinois, le président Jinping, et il a expliqué à la suite de ça qu’il y avait eu un très bon contact, et que les deux parties souhaitaient résoudre leurs problèmes, non par la guerre, mais par la paix et par des négociations commerciales. Donc, je dirais que c’est plutôt bon signe. D’un côté, il y a eu un effort américain sur le Pacifique, mais d’un autre côté, bon, ils disent, on va essayer de trouver de bonnes ».

TNTV : Vous êtes aussi auditeur IHEDN, l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale et êtes venu donner des conférences dans ce cadre-là pour diffuser un esprit de défense. A quoi sert exactement l’IHEDN ?

Alain Juillet : « L’idée de l’IHEDN, l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, c’est d’insuffler, de transmettre à l’ensemble de nos concitoyens, et à nos amis, l’esprit de défense, comme vous le disiez. Et l’esprit de défense, c’est quoi ? C’est se dire qu’on doit se mobiliser pour protéger nos intérêts. La Polynésie, doit se mobiliser pour protéger les intérêts de la Polynésie, et pour ça, il faut être prêt à ne pas se laisser faire, et donc à se défendre. L’esprit de défense, en définitive, c’est de ne pas céder, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il faille être un guerrier, un provocateur. Il s’agit simplement de dire qu’on défend ses intérêts, qu’on accepte que les autres, bien sûr, vivent, mais quand ça touche nos propres intérêts, il faut savoir réagir ».

TNTV : Comment répandre cet esprit de défense dans un pays autonome, avec un exécutif et une majorité indépendantiste ?

Alain Juillet : « Je crois que le problème, il est pour tout le monde, parce que, que l’on soit indépendantiste, ou autonomiste, ou traditionaliste, ou loyaliste, peu importe comment on appelle ça, quelle que soit sa tendance, on est sur un territoire, et l’intérêt est de défendre ce territoire, par des moyens, bien sûr, légaux, en essayant d’identifier les problèmes et d’y trouver des solutions. Mais il faut que les gens qui sont autour, les pays qui sont autour, comprennent que dans votre pays, vous défendrez vos intérêts et vous ne vous laisserez pas faire. Ce n’est pas une question d’indépendance ou autre, c’est une question de bon sens, et pour tout le monde, parce que c’est l’intérêt général ».