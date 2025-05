La Foire de Mai revient à Mamao du 7 au 11 mai avec bons plans, cadeaux et créations locales

Organisée du 7 au 11 mai 2025 au parc Mama’o, la Foire de Mai accueillera le public dans un grand espace couvert et convivial, réunissant plus d’une centaine d’exposants. On y retrouvera des enseignes bien connues et de nouveaux participants, dans des domaines variés : mode, électroménager, multimédia, téléphonie, énergie solaire, ameublement, jouets, produits locaux, etc.

Plusieurs univers seront proposés :

Un espace créateurs, véritable vitrine du savoir-faire artisanal polynésien.

Un espace bien-être dédié aux soins, produits naturels, cosmétiques, tatouages ou encore compléments alimentaires.

Une food court ombragée, où l’on pourra déguster sandwichs, poisson cru, paninis, gaufres, viennoiseries ou jus frais, avec tables à disposition pour profiter pleinement de la pause.

L’un des temps forts de la foire : le Grand Jeu DB Tahiti, avec des tirages au sort chaque jour à 10h et 14h. À gagner : bijoux, bons d’achat, objets malins… offerts par les exposants.

Infos pratiques :



Du 7 au 11 mai 2025



Plus de 6000 m² d’exposition



Infos : www.db-tahiti.com / @dbtahitioff



Contact : 40 53 37 00 / [email protected]