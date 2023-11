Le Pays annonce une recrudescence des cas de covid en Polynésie

Elle semblait n’être plus qu’un lointain souvenir. La Covid circule pourtant toujours. Dans un communiqué, le Pays annonce une augmentation des cas sur l’ensemble du territoire. Une recrudescence liée à la circulation de 2 nouveaux sous-variants (EG.5 et NJ.1) précédemment identifiés en Europe et aux États-Unis.

Des variants plus contagieux, mais pas plus sévères.

Pour limiter la circulation du virus, les gestes barrières sont toujours préconisés :

Le port du masque ;

Le lavage des mains ou friction par solution hydro-alcoolique fréquent ;

L’aération des locaux ;

La distanciation physique ;

La vaccination reste recommandée pour les personnes à risque qui peuvent se faire vacciner dans les pharmacies conventionnées, les dispensaires, les centres médicaux, les infirmeries, ou les points dédiés spécifiquement à cet effet.

La liste des lieux de vaccination est disponible sur le site de la direction de la Santé.