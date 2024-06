AHIP et Nicole Sanquer se placent sur la 2e circonscription

Les calculs électoraux pour les législatives anticipées du 30 juin prochain s’accélèrent dans le camp autonomiste. C’est Édouard Fritch qui, le premier, a convenu d’une réunion tripartie avec le Amuitahiraa de Gaston Flosse et le Ia ora te Nunaa de Teva Rohfritsch, mardi matin. Quelques heures plus tard, l’ancien président du Pays recevait Nicole Sanquer et Nuihau Laurey pour négocier la part de AHIP dans le gâteau électoral.

Le conseil politique de ce dernier a tranché dans la soirée : « Pas de plateforme autonomiste mais une alliance pour faire gagner l’autonomie » , annonce Nicole Sanquer, seule candidate AHIP – avec un suppléant de son choix – sur la 2e circonscription, où elle avait déjà été élue députée, en 2017. Sur la 1ere et la 3e, Sanquer donne pour consigne de voter pour le candidat autonomiste.

Une décision qui pourrait altérer le soutien d’Éric Minardi à AHIP, conditionné à l’absence de fusion avec d’autres listes et l’absence de « combinaisons dont Édouard Fritch a le secret » , affirmait le président du Te Nati Rassemblement national polynésien hier soir sur notre plateau.

Nicole Sanquer a précisé à nos confrères de Radio 1 qu’elle se positionnerait au centre en cas d’élection, et non dans la majorité présidentielle ou dans les rangs du RN.

Au sein du Tavini Huiraatira, les négociations peinent à avancer et les informations fuitent peu. Présent au Conseil des ministres délocalisé à Vairao ce mercredi matin, Moetai Brotherson a renouvelé son soutien aux trois députés sortants, qu’il verrait bien se représenter.