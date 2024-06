Moetai Brotherson « confiant » pour les trois députés Tavini sortants

Moetai Brotherson revient de son premier déplacement à Paris après le remaniement ministériel opéré à la marge, début juin. Le président du Pays a notamment rencontré la ministre déléguée chargée des Outre-mer Marie Guévenoux, et signé un Contrat de Développement et de Transition (CDT) entre le Pays et l’État.

Impossible pour le président polynésien de ne pas évoquer la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron à l’issue du scrutin européen de dimanche. En 2022, son parti, le Tavini Huiraatira, avait réussi le tour de force d’envoyer au palais Bourbon trois députés indépendantistes, dont lui-même. Un an après les Territoriales victorieuses pour le Tavini, les critiques de l’opposition autonomiste sont virulentes. Celle-ci ne boudera pas la possibilité de prendre sa revanche électorale le 30 juin et le 7 juillet.

« Je suis confiant » assure toutefois Moetai Brotherson à nos partenaires d’Outremers360°. « Je pense qu’on a toujours potentiellement les meilleurs candidats. Les trois députés sortants s’ils se représentent, sont pour moi les meilleurs candidats, sans préjuger d’éventuels nouveaux candidats que présenteront les autres parties. Mais s’ils représentent les mêmes personnes qu’en 2022, je ne vois pas en quoi ça changerait la donne de leur côté » , a estimé le président polynésien.

Pour l’heure, les députés sortants n’ont pas officiellement déclaré leurs intentions pour ces législatives anticipées. Une réunion du parti a eu lieu à huis clos au QG du Tavini ce dimanche. Moetai Brotherson, qui rejoint la Polynésie ce lundi, évoque des discussions entre les députés et les instances dirigeantes du parti à son retour, « pour définir notre stratégie à ces législatives qui vont, arriver très vite et se dérouler également très vite puisqu’il y aura à peu près deux semaines de campagne » .

Moetai Brotherson dit aussi « observer de près » les appels à l’union à gauche. En 2022, les candidats du Tavini Huiraatira s’étaient présentés sous l’étiquette Nupes, et aujourd’hui les premiers appels à renouveler l’union se heurtent, entre autres, à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. « À un moment donné, si la gauche veut que ça fonctionne, il va falloir effectivement que certains égos arrivent à s’effacer. Parce que l’enjeu est de taille : si la gauche ne veut pas être réduite à la portion congrue (…), il est temps de se mettre autour d’une table et d’y aller ensemble » .