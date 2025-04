Pas de ministre virtuelle dans le gouvernement Brotherson

Il n’y aura donc pas de ministre virtuelle au gouvernement… du moins pas pour le moment.

La rédaction de TNTV remercie Moetai Brotherson et Patrick Galenon d’avoir accepté de jouer le jeu avec le plus grand sérieux : le premier en faisant semblant de nommer sa ministre, le second en s’y opposant avec vigueur. Ainsi que l’artiste Charlie Didjelirium qui a créé ce personnage fictif. Précisons que ce poisson d’avril était l’initiative de notre rédaction et non du gouvernement ou du syndicat, ce qui n’a pas paru être une évidence pour tout le monde… Rappelons également que d’autres présidents, en leur temps (Gaston Tong Sang puis Edouard Fritch) y ont participé de bonne grâce.

Un poisson bon enfant, qui nous pousse tout de même à une vraie réflexion sur la place des intelligences artificielles dans nos vies, dans le pouvoir qu’elles commencent à prendre, ainsi que sur leur impact profond sur les emplois.

Précisons enfin que TNTV ne propose jamais de poisson d’avril sur des sujets graves et sordides, comme beaucoup d’internautes l’ont cru après un article publié le 31 mars au soir. Il s’agissait, dans ce cas-là, d’une véritable information.