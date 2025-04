Le sort de l’Institut du cancer en question à Tarahoi

C’est par une minute de silence en hommage au Pape François qu’a démarré la 2e séance plénière de la session administrative ce matin.

Un silence de courte durée puisque le gouvernement a dû répondre à 5 questions orales. Dont deux sur le sort de l’institut du cancer. Et sur les conventions entre le fenua et l’institut Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe. Cathy Puchon a porté les interrogations de l’opposition. « Lorsqu’on voit la détresse de ces malades qui n’ont pas pu être soignés correctement parce qu’il n’y a pas de convention de renouvelée, (…) c’est malheureux d’entendre ces témoignages de malades qui parlent de leur souffrance ».

Côté majorité aussi, Hinamoeura Morgant Cross demande des comptes : pourquoi la mise en service d’un Pet Scan promise au 1er janvier dernier n’est toujours pas concrétisée ? Et quand les Polynésiens pourront bénéficier des soins qu’ils attendent ? « Il n’y a pas eu de rupture de soins effectivement. Mais il y a des gens qui sont très mal soignés. Et si, il y a eu rupture de protocole avec Gustave Roussy. Il y a des malades à qui on a dit tout d’un coup « désolée, mais je ne peux plus m’occuper de ton dossier ». Pourquoi ? Parce qu’il y a un ministre qui ne s’en est pas occupé, qui n’a pas fait son travail, qui a laissé trainer. Pour moi, il doit démissionner. »

Si le ministre admet un décalage dans le temps pour l’inauguration du Pet Scan, et concède avoir fait preuve d’optimisme, il l’assure : tout est fait pour proposer des solutions opérationnelles dans le cadre de la loi. « J’ai été optimiste pour une date sur le Pet Scan et quand on a voulu le mettre en place et qu’on s’est rendu compte qu’on n’avait pas les autorisations de l’Agence de la sûreté nucléaire, on a des éléments qui peuvent tuer les gens, c’est déjà arriver. Donc on fait très attention pour garantir la sécurité des patients qui passeront au Pet scan ».

« Il nous a été reproché de ne pas avoir renouvelé la convention avec Gustave Roussy. Sauf que cette convention n’existe pas, précise le président du Pays Moetai Brotherson. Il y a bien eu une convention signée entre le Pays et Unicancer (Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, NDLR). Unicancer ce n’est pas Gustave Roussy donc il n’y a jamais eu de convention avec Gustave Roussy ».

Cédric Mercadal annonce l’inauguration du Pet Scan pour le courant du mois de juin, au sein du Centre hospitalier du Taaone.