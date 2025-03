TNTV : A Here Ia Porinetia vient de fêter ses 3 ans. Aujourd’hui, le parti compte se concentrer sur les Municipales en mars 2026. Quels objectifs vous fixez-vous pour cette élection ?

Nuihau Laurey : « Déjà, le premier objectif, c’était de réunir toutes les fédérations à l’occasion des trois ans de A Here Ia Porinetia et, effectivement, de définir tous ensemble la stratégie pour ces élections communales qui sont très importantes parce que finalement, en trois ans, on a réussi à gagner nos places à l’Assemblée de la Polynésie française, à assurer l’élection d’une députée à l’Assemblée nationale. Et je pense qu’il est important maintenant d’avoir une vraie assise locale au travers de l’ensemble des 48 communes de Polynésie. Et l’objectif que nous nous sommes fixés, c’est effectivement d’essayer d’atteindre 30 % des conseils municipaux en nombre de conseillers ou d’adjoints aux maires. Et comme je le disais, d’asseoir vraiment une présence locale ».

TNTV : Combien de conseillers cherchez-vous à obtenir ?

Nuihau Laurey : « C’est difficile de dire précisément les choses puisque d’abord, c’est une élection locale. Il n’y a pas d’enjeu territorial. Il y a surtout des équipes de terrain qui, parfois, souhaitent aller seules à ces élections, qui se sentent suffisamment en confiance, qui ont développé un programme. D’autres travaillent en concertation avec d’autres équipes aussi qui se préparent. Donc, c’est chaque fédération qui va finalement définir sa propre stratégie en fonction de la situation locale. C’est vrai que la situation des communes, des îles et celles de Tahiti n’est pas la même et la capacité des équipes à s’entendre n’est pas la même aussi ».

TNTV : Comment comptez-vous vous y prendre pour attirer les électeurs ?

Nuihau Laurey : « Déjà, en créant ce nouveau Conseil des présidents de fédérations pour essayer d’avoir une stratégie la plus cohérente sur le programme. C’est pour ça que nous avons lancé, dans le cadre de l’école de la gouvernance, plusieurs sessions de formation pour bien expliquer à tous nos membres quelles étaient les compétences des communes. Parfois, on ne maîtrise pas tout à fait ces sujets. On confond les compétences du Pays, les compétences des communes, les compétences de l’État. Donc, c’était nécessaire d’avoir une bonne compréhension de ces mécanismes. Et ensuite, en faisant du terrain, en s’organisant et en essayant de définir le programme le plus efficace possible ».

TNTV : Entendez-vous passer des accords avec d’autres groupes ?

Nuihau Laurey : « C’est au cas par cas. Dans certains cas, nos équipes s’entendent avec l’équipe en place, parfois avec le maire qui est déjà installé. Dans d’autres cas, il y a une envie d’y aller seul. Il y a une envie de porter un projet. Donc, ce sont les fédérations qui vont elles-mêmes le déterminer en fonction de leur ressenti sur le terrain ».

TNTV : Vous êtes un jeune parti. Vous avez homologué 8 fédérations depuis 2024, essentiellement sur l’île de Tahiti. Les îles, c’est trop compliqué pour une petite formation ?

Nuihau Laurey : « On a réussi à créer davantage de fédérations, y compris dans les îles. On doit, par contre, les réorganiser, puisque la situation politique a évolué aussi. Certains souhaitent continuer, d’autres nouveaux arrivent. C’est tout le travail qu’on va devoir mener jusqu’à ces élections l’année prochaine ».

TNTV : Le bureau exécutif a été renouvelé hier. Nicole Sanquer, députée de la Polynésie, reste la présidente du parti. Félix Tokoragi devient le vice-président. Et vous, vous restez également le deuxième vice-président. Est-ce que l’on reprend les mêmes pour recommencer ?

Nuihau Laurey : « Non, en fait, c’est vrai qu’il y a une stabilité dans l’équipe de direction du parti. Par contre, ce qu’on a souhaité faire, au-delà de la création de ce Conseil des présidents de fédérations, c’est de renouveler le bureau exécutif. On a fait entrer de nouvelles personnes qui se sont impliquées depuis plus de deux ans déjà, qui ont suivi les formations qui ont été dispensées à l’école de la gouvernance et qui avaient envie aussi de participer à ces élections. Donc, il y a eu un vrai renouvellement au sein du bureau exécutif. Par contre, c’est vrai que la présidence et les deux vice-présidents ne sont pas changés ».