Incendie de Hamuta : des pertes matérielles importantes, une enquête en cours

Des dizaines de millions de Fcfp de pertes pour Line X dans l’incendie de son hangar de stockage. La menuiserie située à côté a été entièrement détruite. Pas de blessé mais quatre personnes perdent leur emploi : 2 chez Line X et une à la menuiserie.

Jeudi soir, les pompiers ont été alertés un peu avant 20 heures de l’incendie dans la vallée de Hamuta. “On est arrivé assez rapidement sur place. En arrivant on avait un atelier mécanique déjà très embrasé (…) La difficulté qu’on a rencontrée c’est qu’on est sur une structure métallique donc c’est assez compliqué s’il faut pénétrer à l’intérieur. Le métal a tendance à se tordre donc pour nous c’est assez compliqué et dangereux de s’aventurer directement à l’intérieur (…) On voit que l’entrainement porte ses fruits : l’intervention rapide des équipes, la mise en place du dispositif qu’il fallait, les moyens qu’il fallait. On a utilisé essentiellement de la mousse sur l’intervention justement parce qu’on a à faire à des produits hydrocarbures : essence, gazoil etc. donc c’est essentiellement de la mousse qu’on peut utiliser pour essayer d’atténuer l’ampleur du feu. On a réussi à épargner la moitié du hangar, de l’atelier et c’est une bonne chose, résume ce vendredi René Devendeville, chef du centre de secours de Pirae. On a encore une partie qui fume. C’est essentiellement du papier, des ballots de papier assez importants (…) Dès qu’on aura pu déplacer on pourra mettre les moyens qu’il faut et essayer d’atténuer les fumées.”

L’enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie.