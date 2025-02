Agritech : série de mesures préventives et poursuite des contrôles environnementaux

Mesures préventives immédiates :

En attendant les résultats des analyses en cours, des mesures sanitaires de précaution ont été mises en place par le Pays, indique la présidence dans un communiqué. Bien que les risques pour la santé humaine soient jugés « minimes » , la commune de Faa’a a pris un arrêté municipal interdisant la baignade et la pêche au niveau de la pointe Nuutere et dans les zones d’écoulement et d’évacuation des eaux liées à la maîtrise de l’incendie.

Actions en cours :

Le centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé s’est rendu ce jeudi à la mairie de Faa’a pour organiser les prélèvements nécessaires sur les sites affectés. Des interventions de prélèvement sur les sites privés vont être coordonnées avec les référents de quartier pour faciliter l’accès aux zones concernées.

Traitement des déchets sur le site :

L’incendie de la société Agritech étant désormais circonscrit, la priorité de la Direction de l’environnement est de traiter les déchets potentiellement dangereux laissés sur place pour prévenir toute pollution atmosphérique supplémentaire, notamment les émissions de particules dans l’air.

Conseils sanitaires aux habitants :

En raison des particules émanant des fumées, il est recommandé aux habitants proches

de la zone incendiée ou en contact avec les eaux d’écoulement de ne pas consommer les produits de leur faa’apu, par mesure de précaution. « Des particules ont pu se déposer sur les sols et végétaux voisins » , note le Pays.

Aussi, des contrôles aléatoires des potagers seront mis en place pour analyser les produits et lever tout doute sur une éventuelle contamination. Les résultats des analyses menées par le laboratoire de la DAG seront disponibles dans un délai maximum de 72 heures.

Symptômes et prise en charge médicale :

En cas de symptômes digestifs ou respiratoires inhabituels, les habitants sont invités à consulter leur médecin ou à contacter le SAMU, qui pourra apporter les conseils nécessaires ou prendre en charge toute situation nécessitant une attention particulière.

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à suivre les annonces officielles de la commune de Faa’a.



Pour plus de renseignements : Cellule de communication : [email protected]

Téléphone : 40 46 61 79 – 40 46 61 83