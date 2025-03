La pose des câbles sous-marins de Google va débuter “le mois prochain”

Le projet Google en Polynésie se concrétise. 8 nouveaux câbles s’apprêtent à être déployés par le géant de la tech au fenua.

“Les travaux ont déjà démarré. Google a fait toute la partie des études des fonds sous-marins (…) C’est achevé depuis le mois d’octobre. Il y a ensuite eu les travaux administratifs, les travaux d’implantation. Et le tirage des câbles va débuter, normalement, le mois prochain”, a détaillé Moetai Brotherson, en marge du forum “Les Horizons du Numérique”.

“Dès le mois de novembre, on devrait voir des bateaux venir poser les câbles sur des stations d’atterrage, chez nous”, a-t-il ajouté. Le président a rappelé que la Polynésie avait mis “zéro franc” dans ces infrastructures financées à 100 % par Google.

Et le Pays devrait en tirer profit. “Cela va apporter des revenus complémentaires à nos opérateurs locaux : OPT, Onati et TNT. Cela va aussi générer des revenus réguliers pour les producteurs d’électrifié, puisque les câbles en sont consommateurs. Et, indirectement, cela va fournir du travail à nos enfants”, a ajouté Moetai Brotherson.

Car “l’attractivité” de la Polynésie se trouve renforcée. “Depuis la confirmation de l’installation de Google chez nous (…), j’ai eu d’autres entreprises, pas forcément que les GAFAM – acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, Ndlr- qui m’ont contacté pour me dire : ‘maintenant que l’on sait que vous avez un niveau de fiabilité et un niveau de débit qui correspondent aux attentes d’aujourd’hui, que peut-on venir faire chez vous ?’ (…) Ce sont des nouvelles perspectives que l’on n’avait pas auparavant », a souligné Moetai Brotherson.

L’installation des 8 câbles, composés de “16 paires de fibre avec 220 gigas par paire”, offrira en effet “une connexion à l’international plus sécurisée” et des délais de latence réduits grâce à la hausse des débits.

Ces nouvelles infrastructures devraient enfin permettre aux Polynésiens travaillant dans le domaine du numérique de monter en compétence.

“Quand vous signez avec Google, vous êtes obligé de mettre à niveau vos équipements et vos équipes pour vous assurer que le service que vous rendez est celui qui est attendu”, a conclu le président du Pays.