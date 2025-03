Une collection inédite d’objets polynésiens dévoilée au CESEC

Une conférence pour découvrir, à travers une dizaine de Tao’a Faufa’ Tupuna, la genèse d’une collection unique d’objets et d’archives peu connus du grand public.

Mililani Ganivet a tissé depuis 2021 un lien de confiance avec Daniel Palacz , collectionneur passionné depuis les années 70.

« Cette collection est très importante pour le patrimoine culturel qu’elle contient, mais aussi par la trajectoire de Daniel Palacz qui est arrivé ici en 1966 comme plongeur à Moruroa. C’est une archive des changements socioculturels des 50 dernières années », souligne la jeune doctorante.

Parmi les 700 objets inventoriés de la collection, Mililani a choisi de présenter un casse-tête, des lunettes de plongée d’un autre âge ou encore des correspondances et des photos. Ces pièces de l’histoire polynésienne sont toutes liées à des souvenirs personnels de Daniel Palacz.

L’enjeu pour Mililani Ganivet et le collectionneur consiste à transmettre l’histoire de ces Tao’a Faufa Tupuna aux nouvelles générations. Daniel Palacz souhaite d’ailleurs la création d’une structure accessible aux étudiants où les objets seraient exposés.

« Il faut que ce soit ouvert à tous pour que l’on puisse communiquer avec les jeunes, s’ils ont envie de venir à 10 heures soir pour consulter des documents », indique le collectionneur.

Dans son musée privé, au fil des années, Daniel Palacz a rassemblé des pierres, des artefacts et des documents écrits uniques. Des trésors du patrimoine.

« C’est très important pour la communauté polynésienne de prendre conscience que les objets ont une valeur (…) et de la restitution de la mémoire et de l’histoire », explique Mirose Paia, maître de conférences à l’Université en langue et littérature tahitiennes.

La directrice du musée de Tahiti et des îles, Hinanui Cauchois, salue le travail du collectionneur et son « souhait de partager » sa collection « avec le plus grand nombre ».

Création d’une structure à part entière, exposition au musée de Tahiti et des îles ? l’avenir de cette précieuse collection n’est pas encore écrit. Mais fin mars, des étudiants de l’Université auront le privilège de pousser les portes du musée privée de Daniel Palacz et de voyager dans le passé.