Te Rama Ora, quand l’aide aux justiciables vient à leur rencontre

Ce matin-là, c’est couple ayant besoin d’une aide juridique qui est reçu par Te Rama Ora. L’épouse a en effet été victime d’un accident de la route en janvier qui lui a valu plus de 40 jours d’Interruption de travail (ITT). Elle a, bien entendu, déposé plainte.

Après avoir pris connaissance de la situation, Teariki Ruahiva, juriste pour l’association, leur propose de monter un dossier d’aide juridictionnelle afin qu’ils puissent bénéficier de l’accompagnement d’un avocat.

“C’est un droit qui est possible mais sous certaines conditions de revenus. Cela permet aux victimes qui ne peuvent pas se présenter aux audiences d’avoir l’assistance d’un avocat qui est prise en charge par l’État”, explique celui-ci.

– PUBLICITE –

Toriki assure la permanence de l’association Te Rama Ora au tribunal de Raiatea. Viol, violences, accidents de la route, escroqueries. Durant une matinée, il guide les victimes de ces infractions pénales dans les méandres judiciaires. Une consultation totalement gratuite.

« On va leur expliquer de manière vulgarisée chaque étape de la procédure afin qu’ils puissent comprendre comment cela fonctionne après la plainte. On est aussi là pour les accompagner pour déposer plainte ou pour les audiences et les aider à remplir les démarches administratives », précise-t-il.

Un soutien précieux pour les justiciables souvent perdus. « Je ne comprenais pas ce qu’il fallait faire. C’est pour cela que je suis venue. Je les ai appelés et j’ai eu un rendez-vous », témoigne une victime désormais « soulagée » : « Maintenant, je comprends. Je connais la suite ».

Comme elle, une dizaine d’autres victimes ont été reçues en l’espace d’une matinée. A Raiatea 22 dossiers pénaux ont été jugés durant cette session de l’audience foraine.