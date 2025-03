ChatGPT à défaut de parents : l’enquête Ea Piahi pointe l’isolement des jeunes du fenua

Des jeunes âgés de 12 à 17 ans interrogés dans le cadre de l’enquête Ea Piahi, menée en 2024, pour des résultats édifiants. Parmi les points marquants : la solitude de ces collégiens et lycéens interrogés sur Tahiti et dans les îles.

Un élève sur cinq se dit ainsi livré à lui-même. Près d’un jeune sur deux dit n’avoit pas interaction avec ses parents ou autres personnes au quotidien. Des chiffres qui interrogent sur le rôle de la cellule familiale et de l’accompagnement parental. « Les parents disent qu’ils n’ont pas forcément le temps, entre le temps de travail, les bouchons qui augmentent leur non-présence au domicile. D’un autre côté, il y a aussi des enfants et des ados qui se retrouvent seuls chez eux, qui s’embêtent, et qui du coup vont à la rencontre d’autres ados du quartier, du collège, du lycée qui ne sont pas toujours de belles rencontres » , note Ellen Teamo-Gatineau, Educatrice au Fare Tama Hau.

Infographie TNTV

Autre point, celui du manque de communication, le corollaire d’une utilisation accrue des écrans. 40% des jeunes passeraient plus de 3 heures par jour devant un écran en dehors des heures scolaires. « Il y a des élèves qui me disent que ChatGPT est leur nouvel ami et quelque part, si les parents ne se ressaisissent pas, ChatGPT prendra leur place et ce sera lui qui sera invité au mariage, constate le Dr Romain Bourdoncle, médecin-chef du centre de prévention et de soin des addictions. C’est peut-être là le problème, cette étude a un reflet indirect de la consommation des parents, et du fait qu’eux aussi s’occupent différemment, et que le rôle parental a évolué » .

Les consommations de paka et d’ice en hausse

Par ailleurs, 74% des sondés déclarent avoir consommé une substance addictive dans les 30 derniers jours. Si la consommation de paka augmente nettement, celle de l’ice chez les plus jeunes est également un véritable fléau. « J’aurais pensé que ce serait bien plus, parce qu’on reçoit des jeunes dont les parents consomment énormément, voire dealent, poursuit Ellen Teamo-Gatineau. C’était une belle surprise au final, même si c’est inquiétant. Il n’empêche que les jeunes y ont accès d’une manière assez facile et on a un souci là-dessus, encore plus grand peut-être que les autres vu les dégâts que ça fait » .

Infographie TNTV

Des addictions conduisant à un mal-être qui peuvent mener au drame : un adolescent sur cinq aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Et les filles sont souvent les plus touchées. « On a à peu près 20% en fonction des classes d’âge qui ont déjà fait une tentative de suicide, presque le double qui a déjà eu des idées suicidaires planifiées, c’est-à-dire vraiment avec un scénario, et près du triple qui pensent avoir des idées noires, note le Dr Bourdoncle. C’est très très alarmant et pour ça, il faut avoir le dialogue parce qu’il n’y a rien de pire que de garder ses idées pour soi » , conclut-il.

Infographie TNTV

L’autre défi majeur reste l’obésité et le surpoids chez les jeunes, une constante depuis 2016. Si des actions sont attendues de la part des politiques, les spécialistes rappelent que la structure familiale reste le meilleur moyen pour enrayer ces problèmes de société.