Tourisme : le ParauParau Tahiti 2023 s’ouvre à la présidence

Coup d’envoi du ParauParau Tahiti -PPT 2023 à la présidence ce matin. Ouvert par Édouard Fritch, l’événement se veut un rendez-vous incontournable du tourisme local et régional, dans un secteur qui reverdit après avoir fait le dos rond pendant trois ans de crise covid.

Pour cette édition 2023 87 tours opérateurs (TO) et 80 professionnels locaux dont 27 comités du Tourisme ont répondu présents. L’événement réunit sur deux jours, l’ensemble des chefs de produits des principaux TO des régions Pacifique, Amérique et Europe avec les professionnels touristiques locaux. Pour Édouard Fritch « c’est le signe d’un retour, mais aussi que notre destination est pleinement mobilisée pour continuer le développement de notre secteur touristique. »

Le Président, également ministre du tourisme, a insisté sur la nécessité « d’affiner l’offre promotionnelle aux visiteurs, en valorisant la diversité culturelle de notre destination. »

En 2022, la Polynésie française a accueilli quelque 218 000 touristes, “une excellente année” pour M. Fritch, qui veut profiter de l’occasion pour “diversifier les marchés internationaux”, les compagnies aériennes souhaitant augmenter leur fréquence pour répondre à la demande.