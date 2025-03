TNTV : Vous faites partie de partenaires présents sur ce Salon. Vous exercez une mission de courtage et de conseil en immobilier. Tout le monde souhaite être propriétaire, mais les prix sont un frein majeur. Est-il encore possible d’acheter ?

Brice Champ : « Oui, il est encore possible d’acheter. C’est vrai que les prix ont beaucoup augmenté, mais on espère que les nouvelles lois et les projets de lois qui vont être mis en place par le gouvernement vont permettre aux jeunes notamment de devenir primo-acquéreurs ».

TNTV : Quel est l’état du marché en Polynésie et vers quelle zone s’orientent les acheteurs ?

Brice Champs : « Le marché, je pense, continue à bien se porter. Les gens veulent toujours investir. Maintenant, c’est vrai que l’immobilier reste la principale volonté d’investissement des Polynésiens. Ils investissent en priorité en Polynésie, mais ils ne se refusent pas d’investir à l’étranger, en Europe, certains en Nouvelle-Zélande. On voit des nouvelles offres sortir à l’étranger ».

TNTV : Les investisseurs ciblent davantage Tahiti ou les îles ?

Brice Champs : « ça va être principalement sur Tahiti et Moorea. Les gens cherchent principalement de l’immobilier pour faire du locatif. Il y a des nouveaux projets qui se développent un petit peu dans les îles comme sur Bora Bora. Il y a une promotion immobilière qui va sortir prochainement. Après, pour les Tuamotu, ça reste un peu plus compliqué ».

TNTV : Comment diversifier ses investissements ? Quel avis portez-vous sur les cryptomonnaies par exemple ?

Brice Champs : « Alors, là, ça va plutôt toucher les jeunes qui sont friands de ce type d’investissement où il y a un fort potentiel de rendement. Mais attention, qui dit rendement élevé dit aussi risque élevé. Ça va de pair ».

TNTV : Existe-t-il un profil type de l’acheteur ?

Brice Champs : « Pas particulièrement. Cela va vraiment dépendre de l’objectif que le client va se fixer. Est-ce que c’est d’aller chercher un rendement pur ? Est-ce que c’est d’acheter pour finalement laisser un patrimoine immobilier aux enfants ? Ou est-ce que c’est préparer la retraite ? Il y a différents types de profils clients ».

TNTV : Quels conseils donnez-vous à des futurs acheteurs ?

Brice Champs : « Bien penser son projet, se faire accompagner par des professionnels et puis trouver le projet qui leur correspond surtout ».

TNTV : Les investissements ne se font-ils pas au détriment de ceux qui veulent simplement se loger ?

Brice Champs : « Effectivement, on le voit dans la pratique. Sur une promotion immobilière qui sort, on va dire, 50 à 60 % des acheteurs, sont des investisseurs. Quand je dis investisseurs, j’entends parler des gens qui veulent faire de la location ».

TNTV : Pendant la crise Covid, nombreux sont ceux qui ont souhaité changer de vie. Cela a eu un impact sur les prix…

Brice Champs : « Le Covid a eu ses effets, notamment sur la hausse du prix des matériaux. Donc, forcément, ça se répercute dans les prix de vente et dans les prix de construction. Les taux des crédits, après que le Covid, ont aussi augmenté. Maintenant, on est plutôt sur une tendance baissière, donc attendons de voir si les gens vont pouvoir se dégager à un pouvoir d’achat un peu plus élevé qu’il y a quelques temps ».