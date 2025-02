Tourisme : progression de la fréquentation en 2024 malgré une légère baisse en décembre

Le nombre de touristes en décembre 2024 est en baisse par rapport à l’année précédente, selon les derniers chiffres publiés par l’Institut de la statistique en Polynésie française. 2023 ayant été l’année de tous les records pour le secteur du tourisme au fenua.

« Au mois de décembre 2024, la fréquentation touristique de la Polynésie française est de 22 198 touristes, soit une baisse de 3,9 % sur un an. Même si les clientèles nord-américaines et hexagonales restent les deux principaux marchés, elles se contractent respectivement de 5,8 % et 1,5 % sur un an » précise l’ISPF.

Tous les types d’hébergements sont touchés par ce recul, avec une baisse de 2,5 % pour l’hébergement flottant et de 4,2 % pour l’hébergement terrestre. « Le nombre de nuitées touristiques progresse de 0,8 %, grâce à une durée moyenne de séjour en hausse de 0,7 jour, à 16,3 jours » , note toutefois l’ISPF.

Sur l’ensemble de l’année 2024, la tendance reste positive. « La fréquentation touristique en Polynésie française progresse de 0,8 % sur un an à 263 766 touristes. Les nuitées touristiques augmentent également de 4,4 % sur un an, à 4,3 millions en 2024 » , observe l’Institut.

Les excursionnistes en forte hausse

Si la catégorie des touristes affiche une progression modérée (+0,7 %), celle des excursionnistes bondit de 43 %. Sur l’année, la Polynésie française a accueilli 326 632 visiteurs, dont 263 766 touristes et 62 866 excursionnistes venus à bord de 57 navires.

Le tourisme en croisière connaît néanmoins un repli, malgré le retour des Nord-Américains (+7,5 %). La contraction des clientèles originaires du Pacifique (-54 %), de France hexagonale (-8,8 %) et des autres pays européens (-10 %) ne permet pas de compenser cette dynamique.

Un marché toujours dominé par l’Amérique du Nord et la France

Les États-Unis et la France restent les principaux bassins émetteurs. En termes de parts de marché, l’Amérique du Nord représente 49 % de la clientèle du mois, et l’Hexagone plus de 25 %.

Parmi les touristes en hébergement terrestre, la baisse de la clientèle nord-américaine (-8,5 %) est notable, tandis que les voyageurs originaires d’Europe (hors France) (+5,5 %), de France hexagonale (+3,1 %) et du Pacifique (+4,6 %) sont en hausse.