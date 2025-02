Un dispositif élargi pour estimer les prix des PPN vendus dans les îles

Le Pays poursuit son engagement en faveur de la transparence des prix à travers son dispositif de relevés des prix . La DGAE collecte et compile déjà des données sur plus de 220 produits à Tahiti, Moorea et Raiatea pour publier mensuellement une « Météo des prix » sur son site.

Afin d’améliorer l’information des consommateurs des îles autres que Tahiti, la DGAE met en place un nouveau document : PPN nō te Mau Motu. Celui-ci présente le prix moyen des 82 PPN à Tahiti, calculé à partir des relevés effectués dans 31 commerces de l’île. Un prix ensuite majoré de 2 % dans les autres îles pour couvrir les frais logistiques.

« Grâce à PPN nō te Mau Motu, les consommateurs des îles pourront comparer les prix supposés avec les prix réellement appliqués par les commerçants locaux. En cas d’écart significatif, ils auront la possibilité de signaler ces différences à la cellule des contrôles de la Direction Générale des Affaires Économique (DGAE) par e-mail » , précise la présidence dans un communiqué..

Mis à jour chaque mois, PPN nō te Mau Motu sera publié sur le site Internet de la DGAE, avec une communication régulièrement assurée via les réseaux sociaux afin d’informer le public de sa disponibilité. Aucune date de lancement n’a été communiquée.

