Le jet privé d’Oprah Winfrey aperçu à l’aéroport de Tahiti-Faa’a

C’est un oiseau rare qui s’est posé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, ce mardi. En l’occurrence, les photographes Rare Tahitian Air/Port view ont capturé dans leurs objectifs un jet Gulfstream 7 (G700), version allongée de son petit frère G650, dernier modèle de jet privé construit par Gulfstream Aerospace. Il s’agit du jet long-courrier le plus grand et le plus spacieux de sa catégorie.

Celui-ci est la propriété, depuis 2023, de la célèbre animatrice et productrice de télévision Oprah Winfrey, l’une des personnalités afro-américaines les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à 3 milliards de dollars en 2024, selon Forbes.

Selon plusieurs sites spécialisés, elle possèderait toujours un autre jet, un Gulfstream G650ER, volant sous une immatriculation différente.