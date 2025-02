Les Chambres d’Agriculture du Pacifique réunies dans une fédération

Il y avait comme un air de fête, mardi, au sein du Village du Pacifique du Salon International de l’agriculture qui se déroule actuellement à Paris.

La célébration d’un moment historique puisque les trois présidents des Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie ont signé une convention créant la toute première fédération du Pacifique.

« Il faut rajeunir nos futurs agriculteurs et il faut un soutien. C’était l’une de nos doléances auprès du Premier ministre : la formation et l’accompagnement des porteurs de projets. Des incubateurs d’entreprises agricoles », explique Thomas Moutame, le président de la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie.



Garantir la souveraineté alimentaire en produisant plus et mieux, mutualiser les moyens des trois collectivités pour plus d’efficacité, et enfin, être plus présents pour accéder aux financements, notamment européens, tels sont les objectifs de la nouvelle fédération.

– PUBLICITE –

« On a des problématiques qui sont communes », souligne le député Moerani Frébault, « on est des îles du Pacifique. Donc, forcément, on peut se nourrir de nos expériences respectives pour mieux avancer ensemble ».

« C’est une très bonne chose. On va forcément apprendre de nos cousins calédoniens et wallisiens. À l’inverse, on pourra partager nos avancées avec eux », ajoute l’élu.

« Travailler en commun va leur permettre de pouvoir mieux échanger et de bénéficier d’un réseau qui est celui des Chambres consulaires métropolitaines. Mais aussi, et c’est le but, d’avoir accès à des financements beaucoup plus importants que ceux qui sont les leurs actuellement », abonde le ministre de l’Agriculture, Taivini Teai.



Cette nouvelle fédération s’engage donc résolument vers l’avenir pour répondre aux nombreux défis de la région.