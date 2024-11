Live Action Moana : les premières images de Dwayne Johnson en Maui révélées

Alors que Vaiana (Moana) 2 sort en salles le 27 novembre, un tournage se déroule en ce moment chez nos cousins de Hawaii : celui du live action de Moana.

Le média Entertainment tonight a révélé les premières images de l’acteur Dwayne The Rock Johnson dans le costume de Maui. Celui qui prête sa voix au demi-dieu dans la version américaine du dessin animé interprètera aussi le personnage dans le live action. Cheveux longs, tatouages, carrure, collier en os. Tout y est.

Dans ce live Action, Vaiana sera interprétée par l’actrice Catherine Laga’aia. Auli’i Cravalho qui prête sa voix à l’héroïne polynésienne dans Vaiana 1 et 2 assume le rôle de productrice exécutive pour le film.

Le film devrait sortir en salles en juillet 2026.

Get a first look at Dwayne Johnson as Maui as he films the live-action 'Moana' in Hawaii in new photos and videos.https://t.co/K8iqgrovwz