Moetai Brotherson nomme une IA ministre de son gouvernement

Elle s’appelle Marama Hamanihia et elle a été créée par le service informatique de la Présidence, et programmée par Moetai Brotherson lui-même. Le Président souhaite s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour dépasser les limites techniques du raisonnement humain.

“Aucun cerveau humain ne peut le faire : cette capacité de calculs, cette capacité de travail 24h sur 24 et 365 jours sur 365, ce sera formidable. Je compte sur elle tous les mercredis au Conseil des Ministres pour nous donner les meilleurs conseils et nous faire les meilleures analyses” espère Moetai Brotherson.

Moetai Brotherson a demandé à sa nouvelle ministre virtuelle de travailler sur l’élargissement du port de Papeete et son coût – Image TNTV

Côté syndical au contraire, c’est l’indignation. Pour Patrick Galenon, Marama Hamanihia n’a pas sa place au gouvernement. “On est un peu scandalisés parce qu’on ne sait pas où est l’humain et surtout, si on n’emploie que des intelligences artificielles, c’est par milliers qu’on va perdre des emplois, donc on va tout faire pour que le Président change d’avis” a protesté le secrétaire général de la CSTP-FO. Il voit pourtant un avantage possible à cette ministre virtuelle : “Peut-être qu’une intelligence artificielle fera mieux que les ministres actuels…”

L’un des points clefs de la feuille de route assignée à la nouvelle ministre par le président, c’est justement l’emploi. Bien programmée, la nouvelle ministre ne veut froisser personne : « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre ma puissance de calcul au service du Fenua et des Polynésiens » a déclaré à TNTV la ministre de la prospective économique et durable, depuis l’ordinateur de Moetai Brotherson.

“Gros avantage, elle sera toujours d’accord avec moi, puisque c’est moi qui la programme” se réjouit le Président.