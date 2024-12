Vaiana surfe au sommet du box-office nord-américain

« Vaiana 2 » — « Moana 2 » en anglais –, qui emporte le spectateur dans une quête de la jeune Vaiana à travers les eaux du Pacifique, a accumulé 221 millions de dollars de recette depuis mercredi. Un chiffre « spectaculaire, qui marque un record » pour un démarrage lors de ce long week-end férié de la traditionnelle fête américaine, selon l’analyste David Gross.

Ce dessin animé avec les voix de Auli’i Cravalho et Dwayne « The Rock » Johnson fait suite à un premier long-métrage diffusé en 2016.

En seconde place figure l’adaptation sur grand écran de la célèbre comédie musicale de Broadway, « Wicked », avec 118 millions de dollars de recettes. Après un démarrage en trombe la semaine passée, « Wicked » poursuit sa réussite dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada.

Autre grosse production lancée pour les fêtes de Thanksgiving, « Gladiator II » se place encore derrière « Wicked » et le long-métrage de Ridley Scott dans la Rome antique, 24 ans après son premier péplum, accumule cette semaine 44 millions de dollars.

Avec 19 millions de dollars, « Red One », des studios MGM sur une histoire d’enlèvement du Père Noël, avec Chris Evans, Lucy Liu et, encore, Dwayne « The Rock » Johnson au casting, se place en quatrième position.