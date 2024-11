Vaiana 2 sortira au cinéma le 29 novembre au fenua

De nouveaux personnages et des défis toujours plus prodigieux : la suite des aventures de Vaiana (ou Moana) conduira la jeune femme à se dépasser encore davantage. « Appelée par ses ancêtres », l’héroïne polynésienne qui a désormais une petite sœur, se rendra « dans les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses », indique Disney. Elle devrait rejoindre une ile oubliée et naviguera avec Maui le demi-dieu, le coq Hei hei, ou encore le cochon Pua.

Si les cinéphiles ont déjà vu la bande-annonce diffusée depuis plusieurs semaines dans les salles obscures, la 63ème production des studios Disney sera officiellement sur les écrans du fenua le vendredi 29 novembre affirme Bryan Hickson, directeur de Pacific Films.

Le premier opus de Vaiana, sorti en 2016, figure parmi les plus gros cartons du box-office polynésien : « Des dizaines de milliers de personnes sont venues au cinéma pour venir le voir. Je pense que c’est l’un des films qui a probablement le plus marqué la population polynésienne. (…) On a déjà des gens qui nous demandent des renseignements. On s’attend à avoir du monde dans les salles ».

À l’approche de la sortie, plusieurs médias internationaux ont été invités en Polynésie française pour assurer la promotion du long-métrage d’animation. Des visites confidentielles, précise Tahiti Tourisme, alors que la presse est attendue cette semaine à Raiatea.

« Vaiana » sortira également en Maori en même temps que dans les autres langues, sous le nom de « Moana ». Une réflexion pour une traduction en langues polynésiennes est en cours. Ses initiateurs espèrent obtenir le feu vert des studios Disney.