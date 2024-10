Mareva Galanter au casting des voix françaises de Vaiana 2

« Je suis très heureuse de faire partie, une fois de plus, des voix françaises du nouveau film de Disney, Vaiana 2. Ce film est magnifique, et cette héroïne courageuse et inspirante, m’a complètement captivée », a écrit, ce lundi sur ses réseaux sociaux, la compagne de l’animateur Arthur.

Mareva Galanter prêtera sa voix à Sina, « la mère de Vaiana et cheffe respectée de Motunui », indique la société Disney.

Autres personnalités au casting vocal : Cerise Calixte et Anthony Kavanagh. La première doublera la jeune héroïne et le second, Maui. Le film est attendu en salle à la fin du mois de novembre.