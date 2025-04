Jamel Debbouze : « Des publics chaleureux comme en Polynésie, il n’y en a pas beaucoup »

TNTV : Vous souhaitiez adresser un message avant de parler plus longuement de votre venue en Polynésie ?

Jamel Debbouze : « Oui, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter le Président, Monsieur Brotherson. Brotherson ? Je ne dis pas de bêtise, à venir voir le spectacle. Et on va faire votre bilan. Venez, monsieur le Président, s’il vous plaît, on a des trucs à se dire ».

TNTV : Cela faisait dix ans que vous n’aviez pas tourné avec le Jamel Comedy Club, et visiblement, c’est grand plaisir.

Jamel Debbouze : « Non seulement c’est un gros plaisir, mais j’ai vraiment le sentiment que c’est quasiment la première fois. On remonte sur scène tout le temps avec différentes appréhensions. Là, je reviens sur scène avec une équipe extraordinaire. Ils sont tellement forts qu’il faut que je sois au niveau. Et c’est un plaisir incroyable de partager ça avec le public. On sort d’une tournée qui s’est extrêmement bien passée, il y avait une communion dingue, et je suis sûr que ça va être la même chose ici ».

TNTV : Certains des artistes sont connus du public tahitien, comme Nash, et d’autres le sont un peu moins. Pour vous, ce sont des artistes qui vont être des grands plus tard ?

Jamel Debbouze : « Franchement oui, regardez leur parcours, allez sur les réseaux, vous verrez de quoi on parle. Ils ont déjà un vrai public, ils remplissent en France des salles. Pour être le maître des cérémonies du Jamel Comedy Club depuis plusieurs années, je peux vous dire que j’arrive avec une très belle fournée. Ils sont assez incroyables ».

TNTV : Il y aura du hip-hop en première partie ainsi que Christopher Prenat, un stand-upper local. C’est important de faire monter l’ambiance ?

Jamel Debbouze : « On compte sur Christopher pour qu’il mette le feu, évidemment. Il va venir avec ses tatouages et sa chemise tahitienne, il va faire un malheur. C’est vrai, on a besoin de rentrer en contact avec le public, il n’y a rien de tel qu’une première partie qui sait de quoi on parle ».

TNTV : Vous êtes l’artiste qui a le plus souvent rempli To’ata, la plus grande arène polynésienne….

Jamel Debbouze : « Sérieux ? Quand Sonia -Aline, Ndlr- m’a dit ça, j’étais très touché. Ça prouve bien l’amour que j’ai pour Tahiti. La première fois que je suis venu, c’était tellement explosif, c’était tellement incroyable que je suis revenu, revenu. Et à chaque fois que je monte sur scène, je ne peux pas m’empêcher de me dire que je reviendrai ici pour jouer. Au-delà des salles de spectacle, moi, ma quête, c’est le public. Et des publics chaleureux comme ça, il n’y en a pas beaucoup ».

TNTV : Qu’avez-vous dit aux autres artistes de la troupe au sujet de Tahiti ?

Jamel Debbouze : « Je leur ai dit de bien dormir : ‘Reposez-vous et donnez tout sur scène parce que le public tahitien, il ne rigole pas. Enfin si justement, il rigole, mais il en a vu d’autres et il faudra vraiment donner tout ce qu’on a les amis’. Mais c’est ce que je leur dis à chaque fois pour chaque public. Il n’y a aucun public qu’on privilégie. Mais c’est vrai que quand on arrive dans ce genre d’arène, il faut se préparer psychologiquement et physiquement parce que c’est tellement chaleureux en face qu’il faut donner ».

TNTV : Vous reviendrez peut-être en Polynésie, mais pour un one-man-show cette fois-ci…

Jamel Debbouze : « La prochaine fois que je reviens, ça sera seul, certainement sur scène. C’est toujours un événement pour moi de remonter sur scène et d’écrire. Je reprends des sensations avec le Jamel Comedy Club et cette troupe. C’était incroyable de retrouver le public et bien sûr, je n’arrêterai jamais ».