Des livres audio dans les bus pour Voyager entre les lignes

Ce mercredi 23 avril est la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Pour l’occasion, l’Association des éditeurs de Tahiti et des iles lance l’opération Voyage entre les lignes.

Des QR code ont été affichés dans les bus ou aux arrêts. Les passagers peuvent les scanner avec leur smartphone pour accéder à des livres audios. Objectif pour Christian Robert éditeur et président de l’AETI : « amener le livre au maximum auprès des gens, et c’est vrai qu’il y a Geoffrey, le directeur général de Tere Tahiti, nous disait ce matin, ils ont 15 000 passagers tous les jours quand même. Et ce sont des gens qui sont assis, qui n’ont pas grand-chose à faire, écouter de la musique, c’est très bien. Et donc l’idée d’écouter un livre audio, ça me paraissait une bonne idée, alors je ne sais pas si tout le monde jouera le jeu. (…) »

Des livres audio plutôt que du papier. Pour Christian Rober, « Là où c’est important, c’est quand même de réaliser qu’un livre audio, c’est un livre. Le principe de la lecture, c’est, on reçoit une information et on se construit l’imaginaire, on se fait les personnages, on se fait les décors. Et un livre qu’il soit lu, visuel ou écouté audio, on a le même travail à faire. Notre imaginaire a le même effort à faire, à la différence de ce qui nous a servi tout cru, les séries, les films, où là, en fait, très peu de notre cerveau est mobilisé, et l’imaginaire n’est très peu mis à la contribution. Donc un livre audio, c’est lire également. »

170 livres ont été sélectionnés par l’AETI, des livres pour les adultes, mais aussi des ouvrages pour enfants. Il est également possible d’écouter des conférences du Salon du Livre, le tout gratuitement.