Avec « Tiki Food », la ville de Brest inaugure son premier restaurant polynésien

Ce jeudi, une rue commerçante de Brest a résonné aux sons des rythmes polynésiens. La communauté tahitienne s’est rassemblée pour l’ouverture de ce nouveau restaurant, spécialisé dans la cuisine du fenua.

C’est le premier du genre dans la ville bretonne. Des airs de roulottes à 16 000 km de la Polynésie. De quoi susciter la curiosité.

« C’est devenu une nécessité de se retrouver et de partager notre culture qu’on a laissée loin derrière nous », explique Tea Teagai, l’une des participantes. « La communauté s’agrandit de plus en plus. Maintenant, quand on traverse les rues de Brest, on croise systématiquement des Polynésiens », s’amuse Johanna Tchou Fouc, la présidente de l’association Avei’a.

En cuisine, Amar Lakbir est à la manœuvre. Après avoir ouvert son premier « Tiki Food » à Toulon, cet amoureux du fenua s’est lancé le défi de créer la première chaîne de restauration polynésienne en France en ouvrant son deuxième restaurant à Brest.

« Il y avait beaucoup de clients brestois qui venaient manger à Toulon et qui nous demandaient de se restaurer à Brest. Cela a pris du temps, mais on l’a fait », explique celui-ci.

Dans l’assiette, Amar veut rassembler tout ce qu’il aime de la Polynésie. Des plats principalement inspirés de ceux des roulottes.

« On a du poulet citron, du chao men, du poisson cru au lait de coco, du bœuf braisé, mais aussi du fāfaru pour les plus sérieux », sourit le gérant.

Au vu du succès rencontré par sa franchise naissante, Amar souhaite faire connaitre la gastronomie polynésienne dans d’autres villes de l’Hexagone, comme Paris ou Lyon, dès l’année prochaine.