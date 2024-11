À Paris, Manava, une Polynésienne dans la peau de Vaiana, pour sensibiliser à la préservation des océans

La ressemblance est frappante. Sa vidéo de Vaiana dans les rues de Paris, inspirée du film Un Indien dans la ville, a fait le tour de la Toile. Ilienne, passionnée par ses racines, Manava s’est lancée dans le cosplay il y a 3 ans en arrivant dans l’Hexagone. Incarner la première princesse polynésienne de Disney était une évidence : « Pour moi, c’est une véritable ambassadrice des éléments. Elle parle au vent, elle respecte l’eau, elle honore la terre. (…) C’est devenu évidemment mon personnage Disney préféré, dès que je l’ai vue. Mais là où j’ai vraiment eu envie (de l’incarner, NDLR), c’est quand je suis venue m’installer en métropole. Je me suis aperçue que les personnes qui vivent ici, n’ont pas forcément eu la chance de partir en vacances sur une île, et donc de voir la beauté des océans, de voir la beauté des montagnes, je me suis dit que peut-être, je pourrais être ce lien (…) Je me suis dit, je vais utiliser ma ressemblance. Parce qu’en métropole, c’est fou, tout le monde m’arrête dans la rue, même quand je suis habillée normalement, et pas en Vaiana, on m’associe souvent à Vaiana. Pour moi, ça a été une porte ouverte vers cette magie, et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser justement cette ressemblance pour transmettre quelque chose de positif, de beau, et qui concerne tout le monde. »

@lenfantdesmers 🌺 De l’île à la ville, je continue l’aventure de Vaiana, explorant Paris, ce pont entre deux mondes. Inspirée par son courage et sa liberté, je redécouvre l’essentiel !! 🌊✨ ♬ son original – Movies

Émerveiller pour sensibiliser

« Quelque chose de beau » comme un message, un appel à protéger nos océans : « Quand on vit sur cette terre, on ne peut pas ne pas se sentir concerné par les questions écologiques qui sont très bien représentées par Disney. On nous vend tellement l’écologie comme quelque chose de barbant, que j’avais vraiment envie de transmettre mon message à travers un personnage qui rassemble plein de générations, qui touche beaucoup de monde. »

Une bataille pour la préservation de l’environnement qu’elle a bien l’intention de mener avec ou sans costume. « J’incarne un personnage, je fais une interprétation, un hommage, pour véhiculer derrière autre chose, et j’espère me désolidariser de Vaiana assez vite, pour pouvoir parler en tant que Manava. Mais on va dire que c’est un tremplin, et que cette magie, c’est une porte ouverte vers des conversations plus importantes et plus concrètes. »

– PUBLICITE –

C’est à son arrivée à Paris, « dans le bitume » que son besoin de protéger la nature et de sensibiliser le plus grand nombre s’est fait pressant. « J’ai eu une vie magnifique dans les îles, vraiment. J’ai beaucoup voyagé, j’ai toujours été connectée à la nature, à l’océan. Je faisais du surf. J’avais vraiment une vie de rêve, mais j’avais l’impression que j’avais une mission. (…) Je me sens vraiment responsable de prendre soin de l’océan, de la nature, dans lesquels j’ai été bercée depuis toujours. Et j’aimerais transmettre cet amour aux autres. »

Pour donner vie à Vaiana, Manava ne s’est pas contentée d’enfiler un costume de supermarché. Elle a fait appel à une créatrice de cosplay, Sikay, qui a passé près de 400 heures à la confection de la tenue. « J’ai l’impression que ça a crédibilisé encore plus mon projet, de sortir quelque chose de vraiment authentique ».

Et le rendu est plus que bluffant. Manava s’est rapidement fait remarquer. Au point d’être invitée à l’avant-première de Vaiana 2 dans la capitale : « J’ai trouvé que c’était un Disney qui met vraiment en lumière toute la richesse de la culture parisienne, encore plus que dans le 1. Et c’était intense. Dans ce Disney, en tout cas le 2, c’est une héroïne moderne enracinée dans une culture ancienne. Donc, c’est un parfait équilibre entre modernité et tradition. Et ça, c’était puissant. »

Plus tard, la jeune femme espère collaborer en tant que Manava avec des associations de protection de l’environnement, organiser des actions de nettoyage des plages ou encore réaliser des vidéos sur les fonds marins.

En attendant, celle qui a étudié pour devenir metteur en scène se forme aujourd’hui à la musique, avec, toujours, une volonté de mettre en avant le fenua. Manava se rêve en DJ, mêlant sonorités polynésiennes et electro. « Je voudrais vraiment intégrer des instruments ancestraux de Polynésie à de la musique plus moderne. J’aimerais créer des ambiances immersives et capter l’émotion des gens à travers de la musique (…) La musique, ça rassemble ».

Vaiana 2 sera en salles en avant-première ce jeudi au fenua.