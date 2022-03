Qatar 2022 : les Toa Aito se préparent à J-4 du début des qualifications

La sélection de Tahiti est arrivée au Qatar ce samedi, pour disputer les éliminatoires de la coupe du monde de football, zone Océanie. Les Toa Aito viennent de terminer une préparation de trois semaines en métropole et sont dans la dernière ligne droite avant de débuter le tournoi, jeudi prochain. Ils affronteront d’abord les Vanuatu.

En attendant, les hommes de Samuel Garcia ont effectué leur premier entraînement dans le centre sportif de l’université de Doha. Un centre haut de gamme qui comporte une vingtaine de terrains de football. Un entraînement accès essentiellement sur la récupération, après un trajet en avion de 16 heures.

Le but est également de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques, un air sec et une température de 35°C dès 10h du matin. “On est arrivés hier, très tard dans la nuit. Aujourd’hui, premier entraînement ici à Doha, sous la chaleur”, détaille l’entraîneur des Toa Aito. “Les installations sont supers, il n’y a rien à dire. Je leur disais avant l’entraînement ‘profitez, faîtes-vous plaisir’. C’est merveilleux ces installations. L’important c’est d’avoir des jambes, je pense que niveau tactique, c’est réglé. On espère qu’il y aura un bon résultat parce que c’est un match très important, l’entrée dans le tournoi”.

Suivez le match Tahiti-Vanuatu le 17 mars sur Tahiti Nui Télévision