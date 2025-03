Grippe : l’épidémie se poursuit, les cas en augmentation

75 nouveaux cas de grippe ont été notifiés en semaine 8 selon les derniers chiffres de l’Agence de régulation de l’action sanitaire (Arass). Parmi ces cas, 29 hospitalisations ont été déclarées dont 1 passage en réanimation. Deux décès ont été signalés chez des personnes prélevées en semaine 8.

L’Arass rappelle que les épidémies de grippe ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés en Europe et en Amérique du Nord, entraînant des tensions hospitalières.

Pour réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la coqueluche, la grippe, le VRS et la Covid, les autorités sanitaires recommandent le port du masque et le lavage fréquent des mains.

La même semaine, 18 nouveaux cas de covid ont été rapportés pour 202 tests réalisés (taux de positivité de 9%). Une hospitalisation a été notifiée.

La campagne de vaccination contre la grippe et la Covid se poursuivra jusqu’au 30 avril. La vaccination contre la grippe et le rappel Covid sont recommandés aux personnes à risque (60 ans et plus, titulaires d’un carnet rouge, soignants, navigants, femmes enceintes, IMC > 40, proches de nourrissons) si leur dernière injection ou infection remonte à plus de 6 mois. Ces vaccins sont gratuits pour elles. L’Arass rappelle que la vaccination est gratuite dans les structures de la direction de la Santé, les établissements de santé et certaines pharmacies (avec ordonnance ou justificatif). Hors de ce cadre, elle est à la charge du patient.

Concernant la coqueluche, 9 nouveaux cas ont été rapportés dont 8 prélevés à Tahiti et un à Tubuai. La circulation se poursuit et semble être sur une phase descendante. Aucune nouvelle hospitalisation n’a été signalée en semaine 8.

Par ailleurs, l’épidémie de dengue se poursuit elle aussi. En semaine 8, 67 nouveaux cas (53 confirmés, 14 probables) ont été rapportés au BVSO. Parmi ces cas, 43 personnes ont été prélevées ou résideraient à Tahiti, 7 à Moorea, 7 à Bora Bora, 1 à Huahine, 6 à Raiatea et 1 à Hiva-

Oa. La dernière personne est un visiteur.