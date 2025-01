L’Union du Sport Scolaire forme les arbitres de demain

D’un côté, les arbitres de touche se familiarisent avec le maniement du drapeau. De l’autre, les arbitres de centre s’exercent au sifflet. Entre gestuelle et règlement, les élèves formés par l’USSP (Union du Sport Scolaire) apprennent les rudiments de l’arbitrage en situation réelle. Une manière de se mettre dans la peau d’un arbitre.

Les formateurs, cadres techniques des fédérations sportives locales, ont contribué à leur montée en compétence en présentant leur décrivant les situations concrètes auxquelles ils pourront être confrontés : sanction adaptée, gestion des tensions sur le terrain… pas facile, concède Kaua, jeune footballeur. « La plupart du temps, je critiquais les arbitres alors que je ne savais même pas les règles. Du coup, c’est ce qui m’a motivée à venir faire ça. C’est difficile de voir les touches, les fautes et tout » , glisse-t-il.

« C’est très important que les jeunes comprennent déjà les lois du jeu. Sinon, une fois arrivés adultes, ils vont faire n’importe quoi. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge, répète Raimana Tauotaha, responsable technique de l’arbitrage à la FTF. Tout ce qui est faute, comment ils doivent se déplacer sur le terrain, comment ils doivent signaler les fautes, les hors-jeu, comment ils doivent les signaler sur les sorties de tours, les sorties de buts, les connettes. Tout ça, on a vu en théorie. Et là, après, de suite, on a mis en pratique sur le terrain » .

– PUBLICITE –

Le foot n’est pas le seul sport concerné par le dispositif, qui forme quelque 400 apprentis à sept disciplines dont le basket, le badminton et le volleyball. Une formation solide, assurée par des cadres techniques des différentes fédérations concernées. « Dans notre sport scolaire, comme dans la plupart des compétitions fédérales, on a besoin d’arbitres, évidemment, souligne le président de l’USSP François Dherbecourt. On est allés encore plus loin puisqu’on oblige une équipe qui vient à faire des finales de Polynésie de sport scolaire, en basket, en football, en badminton, peu importe, à venir avec, forcément, un jeune arbitre qui va officier. Nous, ce ne sont pas les adultes mais les jeunes qui officient en tant qu’arbitre » .

Le programme se décline en deux niveaux. Le premier qui peut être validé au sein des associations sportives scolaires et un second, à l’échelle territoriale, qui implique plusieurs étapes : une certification théorique, et une pratique sur les finales de Polynésie. La formation se poursuivra tout au long de l’année, intégrant les différentes compétitions de l’USSP.