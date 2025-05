Culturisme : Marurai Raoulx et Christine Tahi grands vainqueurs de l’IFBB Open

De l’esthétisme, la qualité musculaire et de l’aisance sur scène, autant de critères que les juges recherchent chez les athlètes. En Men’s physique, le tentant du titre, Marurai Raoulx, tient son rang. Victorieux d’une compétition IFBB en Australie au mois de mars, il s’impose en open et en toute catégorie pour sa dernière compétition en amateur. « J’avais déjà ma carte pro que j’ai ramenée d’Australie et là c’est juste donner ma réponse pour savoir si je l’accepte ou pas. J’ai un an de réflexion, ce qui m’a permis de participer à la compétition amateur de ce samedi et de la remporter. J’ai réussi à défendre mon titre. Le level y était. C’est pour inciter les jeunes à se lancer dans la discipline et donner le meilleur d’eux-mêmes ».



Chez les dames en Bikini Fitness, Christine Tahi se démarque de ses concurrentes et l’emporte en toute catégorie. « Pour me préparer à cette compétition, ça m’a mis 3 mois durant lesquels j’ai fait plus de cardio : une heure à une heure et demi par jour. J’ai serré au niveau de l’alimentation. C’est un challenge personnel et puis lorsqu’on a du soutien, on est sûr de donner le meilleur sur scène. »

« C’est vraiment accessible à tout le monde »

Grosse ambiance pour la catégorie des Women Fit-model. Une catégorie présentée comme étant plus accessible et aussi moins contraignante que le Bikini Fitness. L’occasion donc pour certaines athlètes de franchir le pas et de se présenter sur scène. Pour sa première participation, Charlène Robson Picard l’emporte en toute catégorie et s’offre au passage un joli cadeau d’anniversaire. « C’est un cadeau à moi-même. Demain, c’est mon anniversaire. Du coup, je me suis dis « allons y ». C’est vraiment accessible à tout le monde. J’avais repris la salle en novembre 2024. En 4 mois, on peut faire pas mal de choses. Et je tiens à préciser que je n’ai jamais autant mangé de ma vie. Certes, on nous retire le sucre et le gras, mais à Tahiti, on est riches : on a le taro, le fafaru… tout ce qu’il faut ! »



Le prochain rendez-vous de l’IFBB est prévu le 27 septembre, à Faa’a, avec le Temoemoe Bikini Fitness-show.