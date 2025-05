L’AS Pirae rêve de soulever le trophée de Ligue des champions féminine

C’est un trophée qui fait rêver les joueuses de l’As Pirae. Mais avant de pouvoir le soulever, il faudra d’abord se sortir d’une phase de groupe très délicate. Les Tahitiennes affronteront en effet les deux derniers finalistes de cette Ligue des champions de l’OFC : les Néo-zélandaises d’Auckland United et les Papous du Hekari United.

« C’est le groupe de la mort, mais on ne se met pas la pression. On va jouer comme si on jouait une équipe lambda. On va mettre notre jeu en place et on va voir ce que cela va donner. On va essayer d’aller le plus loin possible », confie la capitaine de l’AS Pirae, Gwendoline Fournier.

Du côté des Néo-zélandaises, l’objectif est évidemment de décrocher un second titre dans la compétition océanienne. Même si la chaleur sera un facteur important à prendre en compte pour les Kiwis.

« On rentre dans la période hivernale en Nouvelle-Zélande. Ce n’est donc pas évident de se préparer à jouer sous une forte chaleur. Mais notre staff a fait du bon travail pour que nous soyons prêtes », indique Talisha Green, la capitaine d’Auckland United.

Sept clubs sont engagés dans cette troisième édition de la Ligue des champions féminine. Dans le groupe A, on retrouve les Fidjiennes du FC BA, le FC Henderson Eels des Salomon et Tupapa Maraerenga des îles Cook.

Dans le groupe B, les joueuses de l’AS Pirae disputeront leur premier match de groupe lundi prochain, au stade Pater, face à Auckland United. Les orange enchaineront ensuite le 8 mai face à Pansa, équipe des Samoa américaines, avant d’affronter Hekari United le 11 mai.