La thermo-ablation, innovation majeure dans le traitement des tumeurs au CHPF

Technique médicale utilisée principalement en oncologie interventionnelle pour détruire des tissus pathologiques, notamment des tumeurs, par la chaleur, la thermo-ablation par micro-ondes fait partie des traitements dits « mini-invasifs » , réalisés sans chirurgie lourde. Une innovation importante que le CHPF est dorénavant en mesure de réaliser. Il y a quelques semaines, la première thermo-ablation a été réalisée sur une patiente atteinte d’une métastase hépatique.

La technique, explique le radiologue Grégory Bertucci, ne nécessite qu’une simple incision, de la taille d’une tête d’épingle. Épaulé par de l’imagerie de pointe, le praticien insère une aiguille très fine, directement dans la tumeur. Une fois installée sur sa cible, cette aiguille émet des micro-ondes qui élèvent la température à plus de 100°C, provoquant la destruction complète des cellules tumorales en quelques minutes. Une opération d’environ 1h30, sous anesthésie générale. « Ce sont des interventions qu’on fait quasiment chaque semaine maintenant. Pas forcément pour le foie, mais aussi pour le poumon, ou l’os » , ajoute le Dr Bertucci.

Les praticiens peuvent ainsi traiter des tumeurs cancéreuses avancées. Comme pour le patient opéré ce mardi matin, qui souffre d’une lésion au foie. « C’est une tumeur qui est maligne, c’est un potentiel évolutif, disons grave. Mais elle est suffisamment petite pour la traiter en mini-invasif. Quand on traite des lésions trop grosses, on ne traite pas complètement. Elle fait à peu près 15 mm, ce qui es totalement adapté au traitement par micro-ondes. On peut aller jusqu’à 3 cm » , détaille le Dr Bertucci.

(Crédit Photo : N. Pérez / TNTV)

La thermo-ablation a un autre avantage. Un temps de convalescence très court. Pour ce patient, quelques heures suffiront pour se rétablir et rentrer à son domicile. L’hôpital du Taaone mise sur ces techniques plus accessibles qu’en métropole. « Il faut imaginer qu’en métropole, parfois, ces soins sont accessibles à quelques mois alors qu’ici, en mission, ils sont accessibles au bout d’une semaine, 15 jours. Donc, l’intérêt, il est également là, mais c’est aussi effectivement avoir des soins de pointe en Polynésie française » , conclut le Dr Tony Tekuataoa, président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

Une course à l’innovation qui devrait permettre une centaine d’interventions par an.