Le Brésil s’offre une 7ème étoile mondiale en beach soccer

Le Brésil a une fois de plus prouvé sa suprématie sur le sable mondial ! La Seleção a remporté la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA pour la 7ème fois de son histoire, et la 2ème fois consécutive, en venant à bout d’une valeureuse équipe de Biélorussie sur le score de 4 buts à 3 grâce notamment à Rodrigo, auteur d’un précieux doublé et sacré dans la foulée meilleur joueur de la compétition.

Dominants tout au long de la compétition, les Brésiliens confirment leur statut de géants du beach soccer, alliant technique, puissance et sang-froid dans les moments cruciaux. De leur côté, les Biélorusses repartent avec une médaille d’argent méritée après un parcours remarquable.

Dans la petite finale, le Portugal a pris le dessus sur le Sénégal, remportant la médaille de bronze. Les Lusitaniens confirment leur régularité au plus haut niveau, tandis que les Lions de la Teranga repartent la tête haute après une belle coupe du monde.

Du côté du fenua, les Tiki Toa, n’ont pas franchi la phase de groupes cette année. Une déception pour les supporters tahitiens, mais les guerriers du sable ne comptent pas en rester là. Ils viseront une 9ème qualification consécutive lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde 2027, dont le pays hôte reste à désigner. La passion du beach soccer reste intacte au fenua, et nul doute que les Tiki Toa reviendront plus forts.