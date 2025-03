Football : battu par la Nouvelle-Calédonie (3-0), Tahiti n’ira pas à la Coupe du monde 2026

Cruelle désillusion pour les Toa Aito, qui jouaient ce jeudi face à la Nouvelle-Calédonie leur place en finale du tournoi qualificatif de la zone Pacifique pour la Coupe du monde de football 2026. Le match s’est joué sur la deuxième mi-temps, outrageusement dominée par les Cagous, vainqueurs logiques (3-0).

Pris par l’agressivité des Calédoniens, les Toa Aito concèdent une énorme occasion dès la 1ère minute de jeu, gâchée par César Zeoula. De l’autre côté du terrain, Eddy Kaspard réveille les siens en obtenant un bon coup-franc sur un débordement, expédié dans les nuages par Manuarii Shan. C’est encore Kaspard qui, en bonne position au second poteau, manque une reprise de volée à bout portant (22e).

Le début de partie est surtout marqué par les erreurs techniques et la nervosité des deux équipes, coupables de nombreuses fautes non sanctionnées par l’arbitre de la rencontre, le Néo-zélandais CK Kawana-Maugh, partisan de la méthode anglaise du « laissez-jouer » .

Approximatifs, les attaquants des deux équipes n’exploitent pas les quelques situations à se mettre sous la dent, à l’image du n°9 calédonien Jean-Jacques Katrawa, incapable de conclure suite à une sortie loupée de Teave Teamotuaitau (33e). Trois minutes plus tard, le dernier rempart tahitien s’aventure loin de sa surface et se met en difficulté, déclenchant le courroux de Samuel Garcia. Il se rattrape à la 40e en détournement magnifiquement une frappe croisée de Titouan Richard, tout proche d’ouvrir le score. Les Toa Aito rentrent aux vestiaires sur un 0-0 franchement bien payé.

Le show Georges Gope-Fenepej

Un sursis de courte durée, Georges Gope-Fenepej, meilleur joueur sur la pelouse, faisant payer à la défense tahitienne ses errances dès la reprise, d’un lob subtil (1-0, 50e). Crispés, les Toa Aito ne sollicitent que très peu, sinon pas du tout, Rocky Nkikeine, gardien de but du Caillou, lui aussi coupable d’une sortie plus que douteuse sur Roonui Tehau (74e).

Georges Gope-Fenepej, lui, ne se fait pas prier sur l’action suivante, lobant – encore – Teamotuaitau de loin après une bonne récupération sur un dégagement (2-0, 75e), brisant les espoirs des rouge et blanc. Malheureux, Eddy Kaspard pense réduire le score, mais est signalé en position de hors-jeu (88e). Entré en jeu, Lues Waya se charge de planter le dernier clou du cercueil tahitien, en contre (3-0, 90e).

« On ne doit jamais prendre le premier but. On se tue tout seul, ce n’est pas une bonne soirée, a résumé Samuel Garcia, amer. C’était ma dernière campagne, je suis fier de mes joueurs. Je suis déçu, j’aurais voulu aller plus loin. On va souhaiter bonne chance à la Nouvelle-Calédonie » .

En finale, la Nouvelle-Calédonie sera opposée au gagnant du match opposant la Nouvelle-Zélande, immense favorite, aux Fidji, toujours au Sky Stadium, ce vendredi.